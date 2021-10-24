+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Для тех, кто не может посетить храм - в Беларуси заработала «линия веры»

Белорусская Православная Церковь открыла телефонную линию для тех, кто не может посетить храм из-за эпидемиологической обстановки, сообщает БПЦ.
1 из 1
– По причине непростой эпидемиологической обстановки не у всех есть возможность посетить храм и задать волнующие вопросы священнику: кто-то проходит лечение или реабилитацию после болезни, находится на самоизоляции, некоторые люди пока не готовы переступить порог храма и напрямую пообщаться со священником, – отметили в БПЦ.

Задать вопросы священнику или получить духовную поддержку с помощью «линии веры» можно по телефону +375 (29) 338-61-38 с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00.
blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]