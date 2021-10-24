– По причине непростой эпидемиологической обстановки не у всех есть возможность посетить храм и задать волнующие вопросы священнику: кто-то проходит лечение или реабилитацию после болезни, находится на самоизоляции, некоторые люди пока не готовы переступить порог храма и напрямую пообщаться со священником, – отметили в БПЦ.





Задать вопросы священнику или получить духовную поддержку с помощью «линии веры» можно по телефону +375 (29) 338-61-38 с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00.