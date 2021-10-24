Архиепископ Станевский пообещал молиться об ускорении амнистии в Беларуси
Во время торжественной службы в в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии по случаю своего вступления в должность архиепископа Минско-Могилевской архиепархии Юзеф Станевский пообещал молиться об ускорении амнистии для беларусских заключенных, пишет Catholic.by.
В своей проповеди он говорил о важности семьи и отметил, что костел и государство – «это семья семей».
«Поэтому костел в Беларуси следом за Папой Франциском призывает и обещает приложить все усилия, чтобы наши мечты о «семье как источнике радости и надежды» реализовались в нашем обществе», — заверил он.
«И одновременно обещаю ответить своей молитвой на просьбу Святого Престола об ускорении провесса амнистии для заключенных, о которой вы говорили на юбилее по случаю 260-летия коронации иконы Матери Божьей Белыницкой папскими коронами. Чтобы воссоединились семьи», — сказал он.
Напомним, во время торжественных мероприятий в честь Матери Божьей Белыничской 17-18 сентября Апостольский нунций, архиепископ Анте Йозич поприветствовал принятое властями решение о помиловании 13 человек и призвал их ускорить этот процесс.
«Я также благодарен властям, которые решили в День народного Единства объявить амнистию, освободив 13 человек из заключения. Необходимо ускорить этот процесс, чтобы позволить семьям воссоединиться и вернуться на работу и в свое святыни. Это, без сомнения, пойдет только на пользу процессу национального примирения в стране ради общего блага», — сказал он.Его цитирует reform.by
11:12 24/10/2021
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