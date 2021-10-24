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Польша в третий раз пытается передать "гуманитарку" мигрантам, застрявшим на границе с Беларусью

Власти Польши решили отправить в Беларусь очередную партию гуманитарной помощи для мигрантов. Две предыдущие партии были не приняты.

Польша в третий раз пытается передать "гуманитарку" мигрантам, застрявшим на границе с Беларусьюsputnik-meedia.ee
Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице польского правительства в Twitter.

"К пограничному переходу в Бобровниках отправился уже третий гуманитарный транспорт", - указывается в тексте. В нем подчеркивается, что ранее Минск дважды отказывался принять такую помощь.

"Груз состоит из теплой одежды, палаток и одеял для мигрантов, кочующих на белорусской стороне границы", - проинформировал польский кабинет министров.

Президент Польши Анджей Дуда опубликовал в Twitter призыв к властям Беларуси пропустить транспорт.

В августе и начале октября Варшава уже пыталась передать гуманитарный груз, включавший палатки, полевые кровати, одеяла и средства личной гигиены для беженцев, но Минск эту помощь не принял, пишет ТАСС.

С начала года более 23 тыс. мигрантов пробовали нелегально пересечь польскую границу с белорусской стороны. Большинство таких попыток было пресечено пограничниками. Польские власти возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое якобы доставляет беженцев в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе, пишет ej.by
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