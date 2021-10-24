Польша в третий раз пытается передать "гуманитарку" мигрантам, застрявшим на границе с Беларусьюsputnik-meedia.ee

Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице польского правительства в Twitter.





"К пограничному переходу в Бобровниках отправился уже третий гуманитарный транспорт", - указывается в тексте. В нем подчеркивается, что ранее Минск дважды отказывался принять такую помощь.





"Груз состоит из теплой одежды, палаток и одеял для мигрантов, кочующих на белорусской стороне границы", - проинформировал польский кабинет министров.





Президент Польши Анджей Дуда опубликовал в Twitter призыв к властям Беларуси пропустить транспорт.





В августе и начале октября Варшава уже пыталась передать гуманитарный груз, включавший палатки, полевые кровати, одеяла и средства личной гигиены для беженцев, но Минск эту помощь не принял, пишет ТАСС.



