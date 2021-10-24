Сонливость

Среди причин — хроническая усталость, пониженное давление, авитаминоз, снижение иммунитета. В этом случае энергетики лишь усугубляют ситуацию, сказываясь не лучшим образом на работе желудка и сердца. Гораздо разумнее нормализовать режим дня и часто, небольшими глотками, пить воду.





Избавиться от сонливости помогут прогулки на свежем воздухе, контрастный душ, проветривание помещения. Отлично тонизируют натуральный кофе в небольших количествах, зеленый чай, элеутерококк, женьшень и ароматерапия.





Вздутие живота

В неприятной проблеме могут быть виноваты стресс, нерациональное питание, прием лекарств и так далее.





Вздутие живота также провоцируют капуста, горох, виноград, яблоки, газированные напитки, быстрые углеводы — шоколад и прочие сладости, жирная пища. Справиться с болью и дискомфортом помогут прогулка, чай из мяты или ромашки, массаж брюшной полости, теплая ванна, медицинские препараты для борьбы с лишним газообразованием. Выпивайте по утрам стакан теплой воды за 20–30 минут до завтрака, это нормализует выделение желудочного сока и препятствует газообразованию в желудочно-кишечном тракте. Включите в меню рис, гречневую кашу, запеченные овощи и фрукты, нежирные рыбу и птицу. Из молочных продуктов оставьте кефир и ряженку.





Раздражительность

Хорошо работает холодная вода — сполосните лицо или подставьте под струю руки. Остудит и поможет быстрее вернуться к нормальному состоянию прогулка на свежем воздухе.





Организм ответит благодарностью и на переключение внимания. Заварите кофе, пообщайтесь с друзьями.





На самочувствии и настроении остро сказывается дефицит любых элементов, поэтому обратите особое внимание на магний. Его нехватка может провоцировать плаксивость, апатию и раздражение. Как правило, его назначают в паре с витамином В6, который также нормализует деятельность нервной системы.





Обезвоживание

После приема соленой пищи или алкогольных напитков сильно хочется пить. Не отказывайте себе в этом удовольствии! Чем больше жидкости употребляете, тем проще организму прийти в норму.





Обезвоживание и дисбаланс электролитов нарушают процесс пищеварения. Пытаясь восстановить объем жидкости, организм начинает ее накапливать, что может привести к отекам или запору. Заведите привычку выпивать 1,5–2 л чистой воды в день.