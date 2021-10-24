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Агульная млявасць. Как дать отпор сонливости или обезвоживанию? Советы врача

Врач Каролина Дубровская рассказала корреспонденту агентства «Минск-Новости» о том, как бороться с досадными ощущениями, которые создают дискомфорт.

Агульная млявасць. Как дать отпор сонливости или обезвоживанию? Советы врача

Сонливость

Среди причин — хроническая усталость, пониженное давление, авитаминоз, снижение иммунитета. В этом случае энергетики лишь усугубляют ситуацию, сказываясь не лучшим образом на работе желудка и сердца. Гораздо разумнее нормализовать режим дня и часто, небольшими глотками, пить воду.

Избавиться от сонливости помогут прогулки на свежем воздухе, контрастный душ, проветривание помещения. Отлично тонизируют натуральный кофе в небольших количествах, зеленый чай, элеутерококк, женьшень и ароматерапия.

Вздутие живота

В неприятной проблеме могут быть виноваты стресс, нерациональное питание, прием лекарств и так далее.

Вздутие живота также провоцируют капуста, горох, виноград, яблоки, газированные напитки, быстрые углеводы — шоколад и прочие сладости, жирная пища. Справиться с болью и дискомфортом помогут прогулка, чай из мяты или ромашки, массаж брюшной полости, теплая ванна, медицинские препараты для борьбы с лишним газообразованием. Выпивайте по утрам стакан теплой воды за 20–30 минут до завтрака, это нормализует выделение желудочного сока и препятствует газообразованию в желудочно-кишечном тракте. Включите в меню рис, гречневую кашу, запеченные овощи и фрукты, нежирные рыбу и птицу. Из молочных продуктов оставьте кефир и ряженку.

Раздражительность

Хорошо работает холодная вода — сполосните лицо или подставьте под струю руки. Остудит и поможет быстрее вернуться к нормальному состоянию прогулка на свежем воздухе.

Организм ответит благодарностью и на переключение внимания. Заварите кофе, пообщайтесь с друзьями.

На самочувствии и настроении остро сказывается дефицит любых элементов, поэтому обратите особое внимание на магний. Его нехватка может провоцировать плаксивость, апатию и раздражение. Как правило, его назначают в паре с витамином В6, который также нормализует деятельность нервной системы.

Обезвоживание

После приема соленой пищи или алкогольных напитков сильно хочется пить. Не отказывайте себе в этом удовольствии! Чем больше жидкости употребляете, тем проще организму прийти в норму.

Обезвоживание и дисбаланс электролитов нарушают процесс пищеварения. Пытаясь восстановить объем жидкости, организм начинает ее накапливать, что может привести к отекам или запору. Заведите привычку выпивать 1,5–2 л чистой воды в день.
Алеся Загорская
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