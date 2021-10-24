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В Полоцком районе похитили лесовоз и вывезли его в Россию

С территории склада предприятия в Полоцком районе похитили лесовоз, сообщили в Следственном комитете.

Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы в субботу.

Прибывшая следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, в ходе которого установлено, что у камер видеонаблюдения на территории склада перерезаны провода. Изъяты предметы и объекты, по которым будут назначены экспертные исследования.

"При проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий похищенный лесовоз обнаружен на территории Российской Федерации. Правоохранителями соседнего государства выбыли по месту обнаружения транспортного средства, осмотрели его и изъяли", - рассказали в СК.

Полоцким МОСК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси, пишет Смартпресс.

 
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