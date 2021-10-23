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В Польше взяли банду, ограбившую двух белорусов и поляка

В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши задержали трех мужчин, которых подозревают в совершенном 3 года назад ограблении двух граждан Беларуси и одного гражданина Польши. Об этом сообщает местная полиция.


В декабре 2018 года трое предпринимателей получили предложение приобрести товар по выгодной цене. Единственным условием было забрать его со склада на территории населенного пункта Тренкусек у города Ольштын.

Когда мужчины искали указанное место, дорогу их микроавтобусу преградил автомобиль с проблесковыми маячками и эмблемами, напоминающими те, которые используют реальные правоохранители.

Из салона вышли несколько человек, представившихся сотрудниками таможенно-налоговой службы.  Они были одеты в экипировку, похожую на униформу.

В какой-то момент предприниматели оказались в наручниках. Один из них, заподозрив, что стал жертвой ограбления, скрылся, двое других оказались запертыми в микроавтобусе, на котором приехали за товаром.

Когда снаружи стало тихо, мужчины освободились и убежали, а затем сообщили о происшествии в полицию. В результате ограбления они потеряли несколько десятков тысяч евро.

Криминалисты из Ольштына, работавшие над делом, смогли установить лиц, подозреваемых в нападении. Ими оказались трое мужчин в возрасте 30, 35 и 39 лет.

Операция по задержанию прошла в понедельник 18 октября 2021 года. При обыске одной из квартир и машины, принадлежащей 39-летнему, обнаружили около 4 кг марихуаны, более 3 кг мефедрона и почти 20 граммов кокаина.

Мужчинам предъявили обвинения в совершении ограбления. А 39-� �тнему – еще и в хранении значительного количества наркотиков. Его предварительно арестовали на 3 месяца, остальных отпустили под подписку.

Расследование дела ведет окружная прокуратура Ольштына. Задержанным за ограбление грозит наказание до 12 лет лишения свободы, а 39-летнему за хранение наркотиков также до 10 лет лишения свободы.
Belmir.by
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