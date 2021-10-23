



В декабре 2018 года трое предпринимателей получили предложение приобрести товар по выгодной цене. Единственным условием было забрать его со склада на территории населенного пункта Тренкусек у города Ольштын.





Когда мужчины искали указанное место, дорогу их микроавтобусу преградил автомобиль с проблесковыми маячками и эмблемами, напоминающими те, которые используют реальные правоохранители.





Из салона вышли несколько человек, представившихся сотрудниками таможенно-налоговой службы. Они были одеты в экипировку, похожую на униформу.





В какой-то момент предприниматели оказались в наручниках. Один из них, заподозрив, что стал жертвой ограбления, скрылся, двое других оказались запертыми в микроавтобусе, на котором приехали за товаром.





Когда снаружи стало тихо, мужчины освободились и убежали, а затем сообщили о происшествии в полицию. В результате ограбления они потеряли несколько десятков тысяч евро.





Криминалисты из Ольштына, работавшие над делом, смогли установить лиц, подозреваемых в нападении. Ими оказались трое мужчин в возрасте 30, 35 и 39 лет.





Операция по задержанию прошла в понедельник 18 октября 2021 года. При обыске одной из квартир и машины, принадлежащей 39-летнему, обнаружили около 4 кг марихуаны, более 3 кг мефедрона и почти 20 граммов кокаина.





Мужчинам предъявили обвинения в совершении ограбления. А 39-� �тнему – еще и в хранении значительного количества наркотиков. Его предварительно арестовали на 3 месяца, остальных отпустили под подписку.





Расследование дела ведет окружная прокуратура Ольштына. Задержанным за ограбление грозит наказание до 12 лет лишения свободы, а 39-летнему за хранение наркотиков также до 10 лет лишения свободы.