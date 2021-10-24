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В Беларуси число больничных организаций меньше, чем в 1950 году

Начиная с 1970 года число больничных организаций в Беларуси неуклонно уменьшается.
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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в «Статистическом ежегоднике, 2021». 

По официальной статистике, которая в ежегоднике представлена с 1950 года, число больничных организаций в БССР, а затем и в Беларуси, сперва росло, а потом неуклонно сокращалось. Так в 1950 году в Беларуси насчитывалось 695 больничных организаций, в 1960 году - 991, а в 1970 году - 1024. Затем число данных организаций стало сокращаться. Накануне распада СССР, в 1990 году в Беларуси действовало 874 подобных структуры, в 2000 году - 830, в 2010 году - 661. К 2020 году численность больничных организаций в стране уменьшилась до 600. 

В то же время по сравнению с 1950 годом численность врачей-специалистов в Беларуси выросло в 7,7 раза, численность средних медработников увеличилась в 5,1 раза, число амбулаторно-поликлинических организаций возросло в 1,9 раза. 

Скрин из «Статистического ежегодника, 2021».
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