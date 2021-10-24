"Алек Болдуин посетил частное мероприятие в память о 42-летней женщине-оператора, которую актер случайно застрелил из реквизитного оружия", - говорится в сообщении.





Как отмечается, мероприятие прошло в пятницу в городе Санта-Фе, на нем присутствовали вдовец и сын Галины Гатчинс.



