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Актер Алек Болдуин посетил поминальное мероприятие, посвященное Галине Гатчинс

Актер и продюсер Алек Болдуин посетил частное поминальное мероприятие, организованное в память об украинке Галине Гатчинс, которой он случайно нанес смертельное ранение на съемочной площадке, сообщает издание The New York Post.

"Алек Болдуин посетил частное мероприятие в память о 42-летней женщине-оператора, которую актер случайно застрелил из реквизитного оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мероприятие прошло в пятницу в городе Санта-Фе, на нем присутствовали вдовец и сын Галины Гатчинс.

Ранее сообщалось, что Болдуин заявил, что полностью сотрудничает со следствием и предложил помощь семье Хатчинс, пишет interfax.by
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