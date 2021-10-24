Грипп пришел в Беларусь

"Пока вирусы гриппа активно не циркулируют. То есть негриппозные вирусы мы регистрируем. Хотя на прошлой неделе первый случай вируса гриппа также зарегистрирован", - сказал Александр Тарасенко.





Он отметил, что осенне-зимний период года традиционно связан с сезонными заболеваниями. Прежде всего речь идет об острых респираторных инфекциях, гриппе, а также второй год подряд - COVID-19. "Ситуация на сегодня, конечно же, напряженная. Мы находимся на четвертой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией", - отметил замминистра.





По данным ВОЗ, с сентября по январь 2021 года в мире зафиксировано рекордно низкое количество случаев гриппа и меньше образцов было доступно для анализа, чем в предыдущие годы. В Беларуси в прошлом эпидсезоне заболеваемость гриппом также была спорадическая. Вместе с тем, отмечают эксперты ВОЗ, мир должен проявлять бдительность в отношении вирусов гриппа, вирусы с пандемическим потенциалом могут появиться в любой момент. В связи с этим страны должны продолжить совместную работу в рамках Глобальной системы эпиднадзора за гриппом и ответных мер, в том числе проведение вакцинации.





В этом сезоне вакцинация против гриппа проходит на фоне продолжающейся пандемии и проводимой вакцинации против COVID-19. В связи с этим внесены дополнения в тактику вакцинации, при этом учтены позиции международных и отечественных экспертов, а также рекомендации производителей вакцин. В этом году изменен штаммовый состав противогриппозны ���акцин.



