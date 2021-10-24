







Кухарчика обвиняли по статье "Оскорбление представителя власти".





Якобы журналист в Telegram-канале под фотографией депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка написал оскорбительный комментарий. Примечательно, что в комментарии журналист использовал слова из лексики Александра Лукашенко.





Судья назначил главному редактору 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.



