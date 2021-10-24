Главред "Виртуального Бреста" получил срок за комментарий
В Беларуси суд приговорил главного редактора издания Виртуальный Брест Андрея Кухарчика к 1,5 годам ограничения свободы. Также был заблокирован на территории страны сайт, сообщает BAJ.by
Кухарчика обвиняли по статье "Оскорбление представителя власти".
Якобы журналист в Telegram-канале под фотографией депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка написал оскорбительный комментарий. Примечательно, что в комментарии журналист использовал слова из лексики Александра Лукашенко.
Судья назначил главному редактору 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
"Белорусский партизан"
08:24 24/10/2021
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