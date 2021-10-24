"Перемены для перемен - не будет: но мы будем смотреть нужны ли изменения в том или другом направлении", - сказал митрополит, отвечая на вопросы журналистов. Его цитирует Смартпресс





Говоря о служении, глава РКЦ в Беларуси заметил, что "Сначала надо помочь человеку, а потом говорить о святом кресте". "Человек на первом месте, - подчеркнул он.





Митрополит также призвал "граждан синеокой" содействовать в восстановлении после пожара Будславского костела.





Напомним, 14 сентября 2021 года Папа Франциск назначил архиепископом Митрополитом Минско-Могилевским Иосифа Станевского, который ранее был вспомогательным епископом Гродненской епархии.





До момента канонического вступления в должность Станевского руководство Минско-Могилевской архиепархией совершает апостольский администратор епископ Казимир Великоселец.



