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Новый глава белорусских католиков пообещал не проводить в костеле реформы ради реформ

Новый митрополит Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви в Беларуси Иосиф Станевский, который 23 октября официально вступил в должность, пообещал не проводить в костеле реформы ради реформ и "быть пастырем и христианином".

"Перемены для перемен - не будет: но  мы будем смотреть нужны ли изменения  в том или другом направлении", - сказал митрополит, отвечая на вопросы журналистов. Его цитирует Смартпресс

Говоря о служении, глава РКЦ в Беларуси заметил, что "Сначала надо помочь человеку,  а потом говорить о святом кресте". "Человек на первом месте, - подчеркнул он. 

Митрополит также призвал "граждан синеокой" содействовать в восстановлении после пожара Будславского костела.

Напомним, 14 сентября 2021 года Папа Франциск назначил архиепископом Митрополитом Минско-Могилевским Иосифа Станевского, который ранее был вспомогательным епископом Гродненской епархии. 

До момента канонического вступления в должность Станевского руководство Минско-Могилевской архиепархией совершает апостольский администратор епископ Казимир Великоселец.
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