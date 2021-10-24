Новый глава белорусских католиков пообещал не проводить в костеле реформы ради реформ
Новый митрополит Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви в Беларуси Иосиф Станевский, который 23 октября официально вступил в должность, пообещал не проводить в костеле реформы ради реформ и "быть пастырем и христианином".
"Перемены для перемен - не будет: но мы будем смотреть нужны ли изменения в том или другом направлении", - сказал митрополит, отвечая на вопросы журналистов. Его цитирует Смартпресс
Говоря о служении, глава РКЦ в Беларуси заметил, что "Сначала надо помочь человеку, а потом говорить о святом кресте". "Человек на первом месте, - подчеркнул он.
Митрополит также призвал "граждан синеокой" содействовать в восстановлении после пожара Будславского костела.
Напомним, 14 сентября 2021 года Папа Франциск назначил архиепископом Митрополитом Минско-Могилевским Иосифа Станевского, который ранее был вспомогательным епископом Гродненской епархии.
До момента канонического вступления в должность Станевского руководство Минско-Могилевской архиепархией совершает апостольский администратор епископ Казимир Великоселец.
08:18 24/10/2021
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