Белорусский воинский контингент завершил участие в активной фазе учения "Боевое братство – 2021", проходившего на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане, сообщили в Минобороны Беларуси, пишет sputnik.by





Одновременно проводились совместные учения с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие – 2021", специальные учения разведки "Поиск – 2021" и специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон – 2021".

"Считаю, что все цели, поставленные перед нами, достигнуты. Наши военнослужащие уверенно действовали в ходе всех трех учений", - отметил по итогам маневров первый заместитель начальника Генштаба, генерал-майор Игорь Король.

В совместном учении "Взаимодействие – 2021" белорусы были задействованы в обходящих отрядах и воздушных десантах, они десантировались как парашютным, так и посадочным способом, сообщили в Минобороны.

Связисты первыми начали выполнять задачи на учениях ОДКБ в Таджикистане>>>

В учении "Эшелон" военнослужащие и техника действовали в составе сводного батальона материального обеспечения группировки КСОР и также успешно справились с задачей, а в учении "Поиск" белорусским разведчикам удалось обнаружить все объекты противника и уничтожить их совместно с военнослужащими других государств.





Замначальника Генштаба отметил важность обмена опытом с военнослужащими других стран в ходе состоявшихся учений.



