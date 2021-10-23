Санкт-Петербург ужесточит антикоронавирусные меры на период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября), говорится на сайте администрации региона. В частности, будут закрыты кафе и рестораны, а также магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости, и аптек.





Ограничения включают временный запрет:





на работу предприятий общепита (разрешается работа навынос и на доставку, а также работа общепита на вокзалах, АЗС и производственных столовых)

на работу магазинов, продающих товары не первой необходимости (продолжат работать продуктовые магазины, аптеки)





на работу салонов красоты (кроме парикмахерских услуг), косметических салонов, массажных салонов, бань, ветеринарных клиник (кроме оказания экстренной помощи)





на работу фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, океанариумов, аттракционов, ледовых катков





на доступ посетителей в детские игровые комнаты





на проведение спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий (включая торжественную регистрацию брака)

на работу внутреннего водного транспорта





на предоставление госуслуг, в том числе в МФЦ (кроме регистрации и расторжения брака, регистрации рождения и смерти).





Кроме того, селить граждан в гостиницы, пансионаты и санатории в период нерабочих дней можно будет только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Детские сады смогут работать с 1 по 3 ноября в рамках дежурных групп.



