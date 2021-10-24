Ночь в Беларуси станет холоднее, а днем будет ясно и солнечно
Антициклон изменит погоду в Беларуси в начале недели, предупредили синоптики
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В воскресенье 24 октября погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По словам синоптиков, ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако в ночь на воскресенье по северо-востоку могут пройти кратковременные дожди, возможен мокрый снег, пишет sputnik.by
Ветер будет северо-западный умеренный, местами порывистый, ночью порывы будут до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 4 тепла, днем будет +3..+10°С.
Народные приметы на 24 октября
В этот день в православном календаре чтут память святого Феофана Исповедника, а также вспоминают преподобного Филиппа. С именами святых связан ряд погодных примет.
если на Филиппов день выпадает иней, стоит ждать снегопадов
если ранним утром на Феофана стоит туман , жди оттепель.
если в этот день выпал снег и не растаял, весна в новом году будет ранней, а зима холодной и суровой
ясная и солнечная погода на Филиппов день — жди снега
Прогноз погоды на начало недели
В понедельник 25 октября Беларусь окажется под влиянием антициклона, смещающегося с Западной Европы на Украину, сообщили в Белгидромете.
Будет переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер сменится на южный умеренный, ночью местами станет холоднее - от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, по северо-востоку республики в отдельных районах температура ночью до -7°С.
Днем в понедельник ожидается +5..+11°С, в юго-западных районах до +13°С, рассказали синоптики.
08:02 24/10/2021
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