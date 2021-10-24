В воскресенье 24 октября погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





По словам синоптиков, ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако в ночь на воскресенье по северо-востоку могут пройти кратковременные дожди, возможен мокрый снег, пишет sputnik.by





Ветер будет северо-западный умеренный, местами порывистый, ночью порывы будут до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 4 тепла, днем будет +3..+10°С.





Народные приметы на 24 октября

В этот день в православном календаре чтут память святого Феофана Исповедника, а также вспоминают преподобного Филиппа. С именами святых связан ряд погодных примет.

если на Филиппов день выпадает иней, стоит ждать снегопадов

если ранним утром на Феофана стоит туман , жди оттепель.

если в этот день выпал снег и не растаял, весна в новом году будет ранней, а зима холодной и суровой

ясная и солнечная погода на Филиппов день — жди снега





Прогноз погоды на начало недели

В понедельник 25 октября Беларусь окажется под влиянием антициклона, смещающегося с Западной Европы на Украину, сообщили в Белгидромете.

Будет переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер сменится на южный умеренный, ночью местами станет холоднее - от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, по северо-востоку республики в отдельных районах температура ночью до -7°С.

Днем в понедельник ожидается +5..+11°С, в юго-западных районах до +13°С, рассказали синоптики.



