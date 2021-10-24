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Умный гаджет: разработано смарт-кольцо, определяющее уровень алкоголя в крови водителя

Создано смарт-кольцо, способное обнаруживать пьяных водителей такси и заранее информировать пассажиров с помощью подключенного приложения о безопасности поездки.
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У Uber была изрядная доля инцидентов, когда безответственные таксисты, нанятые на работу, были уличены в вождении в нетрезвом виде. На самом деле, опрос показывает, что более 50% водителей такси признаются в вождении в нетрезвом виде, а также более 60% показывают, что они употребляют напитки в своих автомобилях. Еще одним поразительным фактом является число людей, которые погибают из-за вождения в нетрезвом виде - это ошеломляющие 56%.

Отслеживать привычки водителей к употреблению алкоголя практически невозможно для компаний по прокату авто. Благодаря кольцу Cue, разработанному Ришей Гарг, отслеживать состояние водителя в режиме реального времени очень просто. Умный гаджет отслеживает уровни концентрации алкоголя в крови через пот, так как ладони и пальцы имеют большую концентрацию потовых желез. Кроме того, оно проверяет частоту пульса и температуру водителя. Все это синхронизируется с приложением поставщика услуг такси, чтобы информировать пассажиров об уровне концентрации алкоголя в крови водителя и о том, действительно ли поездка безопасна.

В случае несоответствия приложение автоматически запрещает водителю осуществлять поездки от 90 минут до 24 часов. Cue отображает данные о его состоянии в реальном времени. Чтобы убедиться, что водитель носит кольцо, GPS-трекинг держит ситуацию под контролем, пишет ru.oxu.az со ссылкой на hi-tech.news
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