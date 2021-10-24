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Антиген-тесты частично заменят ПЦР-тестирование на COVID в Беларуси, заявили в Минздраве

Белорусские медики начали переходить на антиген-тесты для определения коронавируса.

 Предполагается, что они могут во многом заменить более дорогостоящие ПЦР-тесты, заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, пишет Интерфакс-Запад.

"Мы уже начали переход на антиген-тесты. Во-первых, их делают быстрее. А во-вторых, они дешевле, чем ПЦР. Поэтому мы и внесли корректировки в некоторые нормативные документы, и в первую очередь исследуем на антиген, а уже потом уже на усмотрение врача или же при отсутствии антиген-тестов, проводим пцр-тестирование", - пояснил он в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.

При этом Тарасенко отметил, что все исследования, будь то антиген-тест или ПЦР-тест, назначаются врачами, а более широкое применение антиген-тестов вызвано в том числе желанием разгрузить лаборатории.

"Назначаются они (тесты – ИФ) в первую очередь по назначению врача и если есть признаки острых респираторных инфекций. Ввиду сегодняшних обстоятельств, конечно же, сделают анализ и на новую коронавирусную инфекцию. И также ПЦР исследование проводится для тех, кто госпитализируется в стационарные учреждения", -пояснил он.
 
Также Тарасенко уточнил, что контактам первого и второго уровня тестирование на коронавирус делают только при наличии определенных симптомов.

"Если же их нет, то по истечении 7 дней, когда человек должен находиться на самоизоляции, такого тестирования не проводится. И в этом нет необходимости", - добавил он.
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