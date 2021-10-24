Об этом передает корреспондент БЕЛТА.





"В основном сейчас циркулирует так называемый дельта-штамм, но с сентября мы начали устанавливать хождение такого штамма, как дельта лайт. Пока каких-то отличий не наблюдаем, эти случаи единичны", - сказал Александр Тарасенко.





Замминистра заметил, что дельта-штамму характерна большая контагиозность, то есть вирус способен быстрее переходить от человека к человеку. "Ранее мы говорили, что достаточно 15 минут и более, то теперь требуется до 15 минут, можно находиться рядом с заболевшим человеком буквально какие-то минуту-две", - сказал он.





Более того, все чаще заболевают молодые люди: 30-39 лет, 40-49 лет. "Мы отмечаем, что по Минску, в отличие от других регионов, в основном задействовано население от 18 до 29 лет", - заметил Александр Тарасенко.





Есть отличия и в клинических проявлениях заболевания. В частности, если ранее пик инфицированности приходился на 7-8-й день (исходя из результатов ПЦР), то на сегодня это 3-4-й. "Все-таки дельта-штамм вносит корректировки в течение заболевания, в том числе его длительность", - уточнил Александр Тарасенко.



