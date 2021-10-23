



Соцсеть Трампа взломали почти сразу после запуска. На его странице запостили свинью





По данным Business Insider, хакеры из группировки Anonymous создали на новом сайте фейковые аккаунты бывшего президента и его помощника Стивена Бэннона.





Также были созданы аккаунты с именами конспиролога Рона Уоткинса и гендиректора Twitter Джека Дорси, пишет Dev.by. В фейковом аккаунте Трампа хакеры поставили на аватар фотографию испражняющейся свиньи.













Злоумышленники заявили, что взлом был частью их «онлайн-войны против ненависти». Мы весело провели время, потроллив Трампа», — сообщили хакеры. Ранее 21 октября Трамп анонсировал создание соцсети TRUTH Social. По его словам, новая соцсеть будет бороться с тиранией «больших технологий».