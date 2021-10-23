Соцсеть Трампа взломали почти сразу после запуска. На его странице запостили свинью
Социальную сеть, созданную экс-президентом Дональдом Трампом, взломали хакеры спустя несколько часов после официального запуска.
Соцсеть Трампа взломали почти сразу после запуска. На его странице запостили свинью
По данным Business Insider, хакеры из группировки Anonymous создали на новом сайте фейковые аккаунты бывшего президента и его помощника Стивена Бэннона.
Также были созданы аккаунты с именами конспиролога Рона Уоткинса и гендиректора Twitter Джека Дорси, пишет Dev.by. В фейковом аккаунте Трампа хакеры поставили на аватар фотографию испражняющейся свиньи.
Злоумышленники заявили, что взлом был частью их «онлайн-войны против ненависти». Мы весело провели время, потроллив Трампа», — сообщили хакеры. Ранее 21 октября Трамп анонсировал создание соцсети TRUTH Social. По его словам, новая соцсеть будет бороться с тиранией «больших технологий».
18:58 23/10/2021
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