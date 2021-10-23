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"Белорусский дом в Украине" просит Кабмин продлить белорусам срок легального проживания в стране

Общественная организация "Белорусский дом в Украине" просит Кабмин продлить еще на год свое постановление, которое позволяет белорусам легально находиться в Украине до 180 дней.

Фото: EPA

Об этом шла речь 22 октября на встрече советника – уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой с представителями диаспоры и иностранцами, сообщает Гордон со ссылкой на Офис президента.

"Особое внимание уделили вопросам пребывания граждан Беларуси на территории нашего государства. Представители общественного объединения "Белорусский дом в Украине" поблагодарили украинскую сторону за поддержку белорусов, однако акцентировали внимание на необходимости продления на год срока действия постановления правительства, которое позволяет белорусским гражданам легально находиться в Украине в течение 180 суток", – говорится в сообщении.

Также на встрече поднимались вопрос о поддержке волонтеров-иностранцев, которые помогают украинским военным на Донбассе, и проблема предоставления украинского гражданства добровольцам-иностранцам – участникам боевых действий.

С августа 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, к Украине обратились 40 белорусских граждан, сообщали в начале октября в Госпогранслужбе Украины.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине, по данным Государственной миграционной службы Украины, постоянно проживало 9632 гражданина Беларуси, за 2020 год их количество возросло на 378 человек. Временно в стране на 1 января проживало 4569 граждан Беларуси (+1548 человек за 2020 год).

"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством. В начале августа погиб глава организации Виталий Шишов – его нашли повешенным в киевском парке. Его смерть до сих пор не раскрыта. Правоохранители рассматривали две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
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