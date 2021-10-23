







Жена Андрея Татьяна рассказывает, что по характеру он — очень добрый и отзывчивый человек, который в то же время не терпит обмана и несправедливости. "В наше время в этой стране таким людям невыносимо тяжело, но он никогда не совершал поступков, за которые может быть стыдно или о которых можно сожалеть, пишет лишенный регистрации spring96.org. Никто из людей, которые хоть раз с ним общались, не скажет об Андрее плохого слова", — уверена она.





"Андрей — всесторонне развитая личность"

Татьяна описывает мужа как интеллегентного и образованного мужчину, который в свободное время много читает. Она отмечает, что особенно он любит историческую и научно-популярную литературу по современным наукам, а еще — книги по искусству.





"Андрей — всесторонне развитая личность, легко проходит отборочные туры на интеллектуальные игры вроде "Один против всех" или "Кто хочет стать миллионером". Его интересно слушать, с ним есть о чем поговорить. Андрей был бы прекрасным учителем истории, кем и должен был стать по образованию, если бы смог работать в этой системе. Но для него всегда были важны принципы, он не может идти на сделку с совестью", — отмечает Татьяна.





Кроме этого, политзаключенный увлекается спортом, играет во все командные виды — от баскетбола до футбола.





"Работая на предприятии "ГродноАзот", он не раз получал звание лучшего спортсмена, — вспоминает жена Андрея. — Но больше всего он любит баскетбол и волейбол. Считает баскетбол самой динамичной и интеллектуальной игрой — оттого и самой красивой".





В последние годы Андрей увлекся садом — климат в Гродно стал способствовать выращиванию экзотических сортов деревьев: хурмы, персиков и кизила.





"Наверное, этот интерес имеет корни из детства, когда каждый год его вместе с сёстрами и другими родственниками родители возили на море в Крым, — размышляет Татьяна. — Они всегда отправлялись в отпуск большой семьей. И сейчас сохранилась традиция проводить время в кругу семьи, играть в настольные или подвижные игры на улице: это очень сближает. Андрей очень семейный человек, хотя трудно назвать его романтиком — за нее у нас в семье я отвечаю. Я прошу отправиться в путешествие — а он с легкостью составляет маршруты, ищет недорогие билеты и гостиницы. Так вместе мы посетили около 20 стран".









"Дочь родилась через две недели после задержания Андрея"





Потом грянула пандемия, события в стране тоже не давали покоя.





"И тут моя беременность, — добавляет Татьяна. — Мы 11 лет вместе, 6 из них — в браке, а ребенок появился именно сейчас. Казалось, что более неподходящего момента сложно было придумать. Но оказалось (это ясно стало только теперь), что наша доченька — это спасение, это то, что дает силы выдержать любые испытания. Наша дочь Маша родилась через две недели после задержания Андрея. Сейчас ей месяц, а отец до сих пор не видел своего долгожданного ребёнка.





Конечно, нам очень трудно в эмоциональном плане, ведь мы никогда не расставались так надолго. Но если молодое поколение видит и понимает всё происходящее, то более старшим сложно понять, как такой добрый интеллигентный человек может быть арестован ни за что. У Андрея остался отец, который сам не свой от переживаний за единственного сына. Носить передачи в тюрьму и фотографии новорожденной внучки — это не то, чем должен заниматься человек на пенсии. И мне сложно найти для него слова поддержки".





Женщина отмечает, что работники тюрьмы относятся к ситуации адекватно, подсказывают что-то — в отличие от ИВС, где отношение работников и условия содержания ухудшились, по сравнению с прошлым годом.





"После смерти моих родителей я в жизни научилась рассчитывать только на себя, — говорит Татьяна. — Но все же совсем не так я представляла себе семейную жизнь после рождения ребенка. Арест, адвокаты, передачи, слезы — все это не входило в наши планы. Это очень несправедливо. Сейчас я говорю не только о нашей семье, знаю, что мы не первые, кто оказался в такой мерзкой ситуации. И мы стараемся поддерживать друг друга. Столько добрых слов приходит от людей! Поэтому я прошу направить слова поддержки и Андрею в тюрьму №1 г. Гродно.





Письма — это то, что в таких местах нужно, как воздух. Я с ребенком не успеваю писать столько, сколько хотелось бы. Поэтому прошу поддержки — пишите письма, рассказывайте в них новости, делитесь впечатлениями о книгах и путешествиях, спортивных соревнованиях — о чем угодно. С благодарностью ко всем откликнувшимся".





Поддержать Андрея письмами солидарности, телеграммами, денежными переводами можно по адресу:

Тюрьма №1. 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1





Андрею Евгеньевичу Баранову

















Письма Андрея жене



