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Песчаная буря накрыла белорусских разведчиков на учениях в Таджикистане

В течение трех суток белорусская группа должна найти объект, передать координаты в центр и при необходимости "уничтожить" его.


© Министерство обороны Республики Беларусь/Ваяр

Белорусские разведчики уничтожили условных боевиков на учениях ОДКБ "Боевое братство", которые проходят на афганской границе, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Разведгруппа, пишет Sputnik, в которую вошли курсанты Военной академии и военнослужащие отдельной роты спецназначения Западного оперативного командования, выслеживала врага несколько суток. Проводить штурм лагеря боевиков пришлось в условиях ограниченной видимости: во время активной фазы учений на полигоне "Харбмайдон" поднялась песчаная буря.

В поисках противника разведчикам пришлось прочесать около 40 квадратных километров. Белорусская группа двигалась в основном ночью, используя приборы ночного видения и беспилотный авиационный комплекс "Москит". Для усиления штурма к лагерю условных боевиков на нескольких бронеавтомобилях выдвинулась сводная группа военнослужащих России, Казахстана и Таджикистана.

Особые учения

Учения "Боевое братство" разделено на отдельные – "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие". Они проводятся на границе с Афганистаном под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина (РФ) на полигонах "ХарбМайдон" и "Момирак".

Военнослужащие Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана отрабатывают подготовку и проведение совместной операции по уничтожению вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ отрядов террористического формирования.
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