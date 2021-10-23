– Была одна страна в 2021 году, уехав из которой на два дня, ты должен был потом неделю объяснять, что – вернулся и как вернулся, – пишет проникновенное эссе Виктор Мартинович. – Да, вернулся, да все норм, да, уехал из Вильнюса, да, вернулся, да, не остался, да, да, вернулся потому, что на данном этапе таким вижу свой путь.





Жить тут.





Здесь.





Внутри.





Была одна страна в 2021 году, отъезд из которой превратился в культ, а возвращение сделалось более скандальным поступком, чем невозвращенчество.





Немецкие издатели прислали, как оформлен стенд на Франкфуртской книжной ярмарке, где меня ждут сейчас, и мне бы хотелось пошутить, что я выгляжу, как поэт-битник из 1960-х, но я не могу просто опубликовать это фото и шутку, не объясняя, что, нет, я не уехал, я – тут.





Сегодня на рассвете я видел стаю журавлей – то есть, я думаю, что это были журавли, они летели в тепло, в безопасность, в покой и курлыкали, то есть, наверное, все-таки журавли. Я смотрел на этот неровный, неумелый, треугольник и вспоминал советскую песню на стихи Исаковского, помните?





Летят перелётные птицы





В осенней дали голубой





Летят они в дальние страны





А я остаюся с тобой.





Да, остаюся.





Невозможно избавиться от Родины. Когда все живые родственники эвакуированы – остаются друзья.





Подруги.





Дорогие сердцу знакомцы.





Если они все уже там, в комфортных странах – остаются могилы. Тех, кого уже не увезешь. Кто навеки тут. И кто нуждается в твоей памяти.





В каком-то смысле Родина – это еще и могилы.





Дзяды. Мертвые.





Из Родины – не уехать.





Даже когда эмигрируешь, остаешься с мамой, которой больше нет.





Потому, что мы – не журавли.





Наше место – не небо.





А – земля.





Держимся.







