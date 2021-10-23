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Подозревают поджог: почти сутки тушили пожар в пойме Ясельды

Для устранения огня были задействованы лесники, а также техника: пожарные автомобиля, трактора, снегоболотоход и квадрокоптер.


Лесники ликвидировали поджог поймы реки Ясельда, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства.

"Крупный пожар накануне тушили в Споровском лесничестве Ивацевичского лесхоза", - уточнили в пресс-службе профильного ведомства.

По официальной информации, для устранения природного бедствия было задействовано 60 лесников, 3 пожарных автомобиля, 2 трактора с плугами, 1 с пожарной емкостью, снегоболотоход, 2 лесопожарных модуля, квадрокоптер, пишет  Sputnik. В настоящее время специалисты лесного хозяйства уточняют площадь пожара, предварительной причиной происшествия называют поджог.



 
Всего же с начала года в лесах, которые находятся в ведении министерства лесного хозяйства, зафиксирован 391 пожар на общей площади 445,7 гектара. Специалисты утверждают, что это гораздо меньше, чем в прошлом году. Средняя площадь одного лесного пожара сократилась до 1,14 гектара. В 2020 году этот показатель равнялся 6,26 гектара, в 2019-м – 11,09 гектара.
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