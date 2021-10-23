+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Польше задержали автобусы с нелегальными мигрантами

В Лодзинском воеводстве полиция обнаружила автобусы с мигрантами.



В первом автобусе, который остановили, было 37 человек. Во втором автобусе путешествовали 41 человек.

В Польше в Лодзинском воеводстве полиция обнаружила два автобуса, перевозивших 78 нелегальных мигрантов. Об этом пишет Кorrespondent.net со ссылкой на PAP.

Отмечается, что мигранты скорее всего попали в Польшу через белорусскую границу. Автобусы остановили на трассе А2. Это центральная часть страны, на полпути к Чехии и Германии.

"В первом автобусе, который остановили, было 37 человек. За рулем был гражданин Чехии. Во втором автобусе путешествовали 41 человек, в том числе дети. Водитель был гражданином Финляндии", - сообщила пресс-секретарь полиции Анета Соберай.

Ранее сообщалось, что в Польше перевернулся микроавтобус с чешскими регистрационными номерами, в котором нелегальные мигранты ехали к западной границе страны.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]