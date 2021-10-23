







В первом автобусе, который остановили, было 37 человек. Во втором автобусе путешествовали 41 человек.





В Польше в Лодзинском воеводстве полиция обнаружила два автобуса, перевозивших 78 нелегальных мигрантов. Об этом пишет Кorrespondent.net со ссылкой на PAP.





Отмечается, что мигранты скорее всего попали в Польшу через белорусскую границу. Автобусы остановили на трассе А2. Это центральная часть страны, на полпути к Чехии и Германии.





"В первом автобусе, который остановили, было 37 человек. За рулем был гражданин Чехии. Во втором автобусе путешествовали 41 человек, в том числе дети. Водитель был гражданином Финляндии", - сообщила пресс-секретарь полиции Анета Соберай.





Ранее сообщалось, что в Польше перевернулся микроавтобус с чешскими регистрационными номерами, в котором нелегальные мигранты ехали к западной границе страны.