Стоимость лота из 6 iPad: 1320 рублей





Стартовые цены в процессе аукциона могут ощутимо вырасти, как это было в прошлый раз. Так, на прошлом аукционе три гардеробных шкафа продали за 1620 рублей, диван и два мягких кресла — за 1050 рублей, комплект из стиральной машины, сушилки, вентилятора и увлажнителя воздуха — за 950 рублей. Самый дорогой лот был продан на 6910 рублей. Он состоял из 13 компьютеров, двух источников бесперебойного питания, шести динамиков, монитора, принтера, серверного оборудования и факса.