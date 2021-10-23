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Посольство США в Беларуси снова распродает вещи с аукциона: Сколько стоят комоды с торшерами и iPad

Посольство США в Беларуси опять распродает имущество с аукциона. Он стартует 24 октября в 18:00 по минскому времени.



Всего выставлены 77 лотов: в основном, это мебель (столы, стулья, шкафы, кровати, комоды), а также техника (стиральная машина с сушилкой, холодильник, телевизоры, микроволновые печи, iPad). Кроме того, пишет the-village.me, есть зеркала, торшеры, вентиляторы и т.п., но они идут комплектом к мебели, а не продаются по отдельности. Состояние вещей — от usable (пригодный к использованию) до repairable (подлежит ремонту).


Стоимость лота: 230 рублей

Стоимость лота: 160 рублей

Стоимость лота: 240 рублей

Стоимость лота: 230 рублей

Стоимость лота из 6 iPad: 1320 рублей

Стартовые цены в процессе аукциона могут ощутимо вырасти, как это было в прошлый раз. Так, на прошлом аукционе три гардеробных шкафа продали за 1620 рублей, диван и два мягких кресла — за 1050 рублей, комплект из стиральной машины, сушилки, вентилятора и увлажнителя воздуха — за 950 рублей. Самый дорогой лот был продан на 6910 рублей. Он состоял из 13 компьютеров, двух источников бесперебойного питания, шести динамиков, монитора, принтера, серверного оборудования и факса.
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