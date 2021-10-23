Минздрав удалил пост про отмену масочного режима в Беларуси и выпустил новое решение про маски
Вчера утром Минздрав Беларуси опубликовал в своем телеграм-канале комментарий к постановлению № 111 от 20 октября 2021 г. — в нем четко говорилось, что обязательный масочный режим в Беларуси отменяется. Сейчас этот пост удалили и выпустили новый комментарий, в котором носить маски все же рекомендуют.
Удаленный пост Минздрава сохранился в телеграм-каналах госСМИ. В нем прямо говорилось об отмене обязательного масочного режима:
Некоторое время спустя Минздрав отредактировал свой первоначальный пост, он уже звучал так: «Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов и организаций, за исключением воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен». То есть якобы обязательный масочный режим остается в метро, самолетах и на поездах.
В новом комментарии Минздрав не пишет про отмену масочного режима вообще — делает акцент на отмене административной ответственности за отсутствие маски, а сами маски рекомендует носить:
15:59 23/10/2021
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