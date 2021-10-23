







Удаленный пост Минздрава сохранился в телеграм-каналах госСМИ. В нем прямо говорилось об отмене обязательного масочного режима:









Некоторое время спустя Минздрав отредактировал свой первоначальный пост, он уже звучал так: «Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов и организаций, за исключением воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен». То есть якобы обязательный масочный режим остается в метро, самолетах и на поездах.





В новом комментарии Минздрав не пишет про отмену масочного режима вообще — делает акцент на отмене административной ответственности за отсутствие маски, а сами маски рекомендует носить:











