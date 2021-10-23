24 октября 2021 года исполняется 100 лет знаменитой разведчице Надежде Троян - участнице спецоперации по ликвидации одного из самых жестоких фашистов Вильгельма Кубе. После его смерти 22-летняя девушка стала Героем Советского союза и… личным врагом Гитлера.





Разведка была только одним из эпизодов ее удивительной жизни. Она стала уникальным хирургом, спасшим сотни жизней, и руководителем советского «Красного Креста и Красного Полумесяца».





Что любила больше всего и чего боялась женщина, ставшая настоящей легендой?





Обозреватель «МК» изучила семейный фотоархив Надежды Троян и совсем недавно рассекреченные документы, в числе которых ее допрос.





Охота на друга Гитлера





ИЗ ДОСЬЕ МК:





Надежда Троян родилась 24 октября 1921 года маленьком белорусском городке, который называется Дрисса (ныне это Верхнедвинск). Фамилия Троян в переводе с белорусского означала «вилы с тремя зубцами». Мечтая стать врачом, приехала в Москву, поступила в 1-ый медицинский институт, но вскоре перевелась в Минск, где в то время жили родители.





Если бы я писала сценарий для фильма о Надежде Троян, я бы начала его с эпизода, как невероятно хорошенькая девочка четырех лет с бантиком в непослушных волосах внимательно смотрит куда-то вдаль, подперев рукой голову. Именно этот момент запечатлела первая в жизни Надежды фотография. Ее показывает мне сын Надежды – известный кардиохирург, профессор, доктор медицинских наук Алексей Коротеев.





И следующий кадр – лес, молодые люди, среди которых Надя, в туристическом походе. Как она любила такие вылазки! Если бы она только знала, что полученные в походах навыки ей скоро понадобятся для выполнения одного из главных дел в жизни. На обороте фото дата – 1939 год.





А вот эпохальный снимок, датированный 21 июня 1941 года, то есть сделанный за несколько часов до объявления войны. За окном темно, студенты-медики сидят за столом на дне рождения, радуются жизни, не подозревая, что в уже прогреваются моторы на технике, которая начнет бомбить Минск.





- Когда объявили о войне, первая реакция мамы была детская - экзамен в мединституте отменится! Никто не думал, что все серьезно. Но через шесть дней немецкие войска заняли Минск. Мама с подругой организовали девчачью подпольную комсомольскую организацию. Печатали и расклеивали антифашистские бюллетени, помогали пленным (когда была жара, девушки бросали через колючую проволоку тряпки, смоченные водой), причем, некоторым даже организовали побег.





В партизанский отряд «Буря» Надежда попала после того, как подслушала разговор немцев о готовящейся операции (она отлично знала язык) и предупредила связную партизан, которую вычислила. «Буря» входил в состав «Бригады дяди Коли», которой командовал профессиональный разведчик. Эта бригада в свою очередь была создана под управлением начальника 4-го управления госбезопасности Павла Судоплатова.





В руках у меня историческое фото. На нем вместе изображены Гитлер, Геббельс, Геринг, Гиммлер и Кубе.





«Надо, чтобы только одно упоминание моего имени приводило в трепет русского и белоруса. Чтобы у них мозг леденел, когда они его услышат», — это слова Вильгельма Кубе, который был назначен Генеральным комиссаром оккупационной Белоруссии. В прошлом блестящий политик (был гауляйтером, то есть партийным руководителем), интриган (распространял слухи о еврейском происхождении тещи Мартина Бормана, который в годы войны станет личным секретарём фюрера), он был уверен, что быстро наведет порядок. Не получалось, потому он зверствовал. Сохранились видеозаписи, на которых Троян рассказывала о беспредельной жестокости Кубе. На них она вспоминала, как по команде Кубе по всей территории Белоруссии хватали людей, в том числе женщин, стариков, детей, сгоняли в дома, которые обливали бензином и поджигали. В Минске жителей расстреливали и вешали прямо на улицах. Один из самых страшных фактов: Кубе велел расстрелять детей из детского дома. Перед этим каждому из них лично дал конфетку. И потом, не отрываясь, смотрел, как маленькие тела падали под пулеметным огнем.





Февраль 1943 года. Сталинская директива: «Уничтожить Кубе». Адресаты: военная разведка, разведка Наркомата внутренних дел, центральный и белорусский штабы партизанского движения.





Было предпринято 10 попыток убить гауляйтера, но ничего не получалось. В разведке обратили вниманию на Надю, которая поражала сообразительностью, быстротой реакции, прекрасно говорила по-немецки и умела располагать людей к себе, устанавливать контакты. Надя стала резидентом в Минске под псевдонимом Канская.





ГИТЛЕР И КУБЕ





Уничтожение палача. Допрос





-На этом фото дом Кубе, - говорит Алексей. - По улице, где он располагался, нельзя было свободно передвигаться. Везде стояла охрана. Перед Канской была поставлена задача: найти подходы к кому-то из ближайшего окружения гауляйтера. Мама узнала, что уборщицей у Кубе какое-то время работала ее старая знакомая. Она ее разыскала, но та доступа к особняку уже не имела. Зато рассказала о горничной Елене Мазаник, которой благоволил сам 55-летний Кубе и которую обожали его дети и супруга Анита. Троян познакомилась с ней через свою приятельницу Калиту. Мазаник из дома редко отпускали, но вот у нее заболели зубы. Мама записывалась к тому же врачу, что и она, и встречалась с ней на территории больницы. Так она завербовала Мазаник.





Надо ли говорить, что сделать это было непросто? Но Троян сделала. Потом, после войны, они стали подругами, и тетя Лена (так ее звали сыновья Троян) часто бывала в гостях.





Любопытный момент: адъютант Кубе давал Мазаник водку, просил ее продавать и покупать на вырученные деньги продукты, которые она должна была отсылать в посылках его семье в Германию. Так вот Троян свою дружбу с Мазаник начала именно с того, что стала брать у нее водку, рассчитываясь провизией.





Тетрадный лист. Аккуратным почерком выведено: «Начальнику 4 управления, комиссару госбезопасности П.А. Судоплатову от резидента Канской. Рапорт».





В рапорте Троян рассказывает про всю свою работу резидентом. Вот одна из цитат: «14 августа после нашей беседы она (Мазаник – прим.автора) пошла меня провожать, и по дороге я рассказала, что если она хочет выполнить долг перед Родиной, то должна убить Кубе. Как это нужно сделать, я научу. Такое сообщение произвело на нее большое впечатление отчасти от того, что она меня знает буквально несколько недель, отчасти оттого, что она, наконец, тоже может оправдать себя перед Родиной. Первые несколько минут она смотрела на меня, не зная, что ответить».





Сначала разведчики хотели поручить Мазаник отравить Кубе, но та побоялась, что пострадают двое маленький детей, которые с ним жили. В итоге решено было, что она подложит ему под матрас мину. Одновременно в Москве были изготовлены две мины, одну должна была передать Мазаник Троян, другую - Мария Осипова (из отряда военной разведки).





На фото та самая мина. Когда Надежда везла свою мину в коробке из-под торта к месту встречи с Мазаник, ее остановили патрульные. Но их отвлек прогремевший в это время взрыв в доме Кубе – оказалось, что Осипова уже успела передать свою мину исполнительнице. Воспользовавшись замешательством патрульных, Троян скрылась в лесу со своей опасной ношей.





Взрывом Гауляйтеру оторвало левую часть тела. Узнав о его смерти, Гитлер объявил трехдневный траур. Из Германии в Минск он прислал гроб, в который погрузили то, что осталось от одного из самых жестоких и, как казалось, всемогущих нацистов.





Меньше, чем через два месяца указом Президиума Верховного Совета СССР Троян было присвоено звание героя Советского Союза с формулировкой: «За ваш геройский подвиг, проявленный при выполнении боевого задания в тылу противника».





Мало кто догадывается, что этому предшествовал допрос Троян. Материалы были не так давно рассекречены ФСБ России по обращению историка разведки Николая Долгополова.





- Троих девушек – Троян, Осипову и Мазаник - тайно вывезли в Москву, - рассказывает историк разведки. – Там состоялся их допрос. Руководству наркома нужно было знать, как все произошло и какова была роль каждой. Троян допрашивали три генерала: народный комиссар госбезопасности Всеволод Меркулов, его заместитель Богдан Кобулов и начальник Разведуправления Красной Армии Федор Кузнецов. Допрос начался со слов: «Где вы находись и чем занимались к началу войны?». Вопросов было много, среди них: «Не опасались ли вы репрессий со стороны немцев?» «Разве вы не допускали, что кто-нибудь мог просто выдать вас?». Но больше всего в допросе было про то, как Надежды искала подходы к окружению Кубе, как вербовала Мазаник. Интереснейший документ, надо признать. Вот несколько фрагментов из него:





Протокол допроса Троян. От 23 октября 1943 года.





«Я пришла на квартиру Мазаник и принесла ей, как бы в обмен на водку, банку сливочного масла. Говорили о положении в Минске, о снабжении населения и ряду других вопросов, не касаясь существа дела. Так как Мазаник относилась ко мне не плохо, встречи с ней проходили ежевечерне до 17 или 18 августа 1943 года. За это время Мазаник, зная мои патриотические настроения, довольно откровенно высказывала свою ненависть к немцам… Мазаник спросила меня: «Верно ли, что ты связана с партизанами?» Я ответила утвердительно.





Вопрос: Повторите, когда это было?





Ответ: Точно не помню, но приблизительно 17 или 18 августа. Тогда же я рассказала ей, что имеется правительственное задание убить Кубе, причем, я предложила ей, как имеющей большие возможности, выполнить это».





Допрос, как говорят, читал лично Сталин.





НАДЕЖДА ТРОЯН С ГОРНИЧНОЙ ЕЛЕНОЙ МАЗАНИК





Как резидент Канская стала веселым хирургом





После грандиозной спецоперации по устранению гауляйтера Надежда Троян в разведку не вернулась. Она окончила медицинский институт им. Сеченова с отличием, и ее давняя мечта – быть хирургом – сбылась. Троян стала ученицей легендарного Бориса Петровского, основоположника российской хирургии. Он выделял ее как одну из самых способных. Их дружба длилась до самой его смерти. На фото, где Троян в белом халате, - счастливая молодая женщина, улыбкой которой, кажется, можно любоваться бесконечно.





Много снимков сохранилось, и практически ни одного, где бы она не улыбалась! Это ведь просто удивительно. На некоторых она хохочет, она вообще была веселой, как вспоминают близкие.





-А это 1-ая Всемирная конференция молодежи борцов за мир, которая проходила в Лондоне. Советская делегация, в составе которой Троян. И вот один из организаторов (человек добрый, но книжек не читающий) спрашивает: «Всего вам хватает?». А Надежда, будучи человеком весёлым, обожающим шутки, заявила: «Нам не хватает немножко эмоций». «Чего не хватает?». «Ну эмоций». «А сколько вам килограмм надо?». «Ну десяточек найдешь?». «Десяточек не знаю, но пять я вам обещаю».





Или вот фото, на котором серьёзные люди, Герои Советского Союза, запечатлены около статуи сфинкса. Все стоят ровно, а Надя Троян ковыряет у сфинкса в носу.





На другой фотографии она ставит «рожки» коллегам.





Близкие вспоминают один ее розыгрыш, из-за которого ее чуть не выгнали из мединститута. После операции бригада молодых медиков пришла перекусить в ординаторскую, и оказалось, кто-то съел банку кабачковой икры. Надежда вычислила эгоиста, говорит: «Леня, что же ты наделал! Это же не икра была!» «Да брось шутить, Надя» - не поверил он. Троян взяла спичечный коробок, положила туда то, что соскребла на дне банки, и отправила в лабораторию с пометкой: «Анализ кала на скрытую кровь и цито. Срочно». Через два часа пришло заключение: «Яйца глистов не обнаружены, непереваренных кусочков нет». Она потом призналась, все посмеялись. Но когда завлабораторией выяснила, что перепутала кабачковую икру с калом, у нее случился гипертонические криз. У Троян после этого были большие неприятности, но ее, разумеется, простили.





Надо ли говорить, что у красавицы-героини Троян было множество поклонников? Она выбрала военного корреспондента «Красной звезды», журналиста «Известий» Василия Коротеева.





В семейном архиве сохранилось фото, где он вместе с писателем Константином Симоновым смотрит на горящий Ленинград. Увы, муж умер в 1964 году, а Надежда одна воспитала двоих сыновей. Причем, она успевала заниматься общественной деятельностью. А потом даже стала руководителем советского Красного креста и Красного Полумесяца, превратив его в мощнейшую организацию.





-У мамы было много легендарных друзей, - рассказывает Алексей Васильевич. – Мне посчастливилось общаться с ними, я многому у них научился. Однажды мама говорит: «Уезжаю на 5 дней на конференцию по разоружению в Вене». Я тогда не знал, что такое конференция, что такое Вена. Но понимал примерно, что такое разоружение. Попросил: «Когда начнут разоружаться и все выбрасывать на землю, подбери там маленькую сабельку». Командировочных давали совсем мало, но мама решила все потрать на сабельку, пошла в магазин игрушек. Мимо проходил маршал Семен Тимошенко. «Ты чего мужику такую ерунду покупаешь? Я ему настоящую саблю подарю!» Мама подумала, что маршал чудит. В общем, вернулась с пластмассовой сабелькой. А через несколько дней - звонок в дверь. Стоит дядька в папахе: «Ты Алексей Троян? Поедем, тебя маршал ждет». И я уехал на «Чайке», никого не предупредив. Привезли меня на дачу в Архангельское. Маршал там мне, шестилетнему ребенку, вручил настоящую саблю. И я с тех пор помню урок этого поступка: если пообещал что-то, то сделай. Другой урок мне преподнес знаменитый летчик Алексей Маресьев, который часто у нас бывал (а в соседнем подъезде, кстати, жил писатель Борис Полевой, он тоже заходил). «Дядь Леш, как лётчиком стать? «Надо силу воли воспитывать. Ты что любишь?» «Конфеты». «А что не любишь?» «Арифметику». «Вот ты возьми конфету, положи перед собой, но не ешь. А съешь, когда выполнишь арифметику». И я на всю жизнь это запомнил.





НАДЕЖДА ТРОЯН В ГОДЫ РАБОТЫ ХИРУРГОМ





Чего боялась легендарная разведчица





-Мама больше всего боялась мышей, - говорит Алексей Васильевич. – Как-то она разговаривала с подругой по телефону. И та крикнула: «Мышь!». И Герой Советского Союза запрыгнула на стол. Хотя мышь была в нескольких километрах.





Боялась легендарная Надежда Троян аппаратных интриг и людей не порядочных. В свое время профессор Николай Коростылев сказал ей: «Вам можно работать только с порядочными людьми. Быть рядом с подлецами вы не сможете, это станет для вас трагедией».





Она не хотела верить, что подлецы и интриги есть, что могут ее коснуться. Но коснулись. Когда «Красный крест» под ее руководством расцвёл, она стала часто бывать в зарубежных поездках, вела переговоры с королями и президентами. Все это вызвало зависть и желание занять ее место. На Троян стали писать доносы, один из которых заключался в том, что она принимает дорогие подарки. Подарки действительно были, но все их она сдавала государству. У нее не осталось ничего.





Вообще жила Троян так скромно, что не каждый поверит. Ни шуб, ни бриллиантов, ни машин, ни дачи. Ни-че-го. Но «аппаратчики» все равно ее «съели»: Троян освободили от должности, отстранили от любимого дела. Тогда она едва не погибла от этого удара. Приехавшая по вызову «скорая» ничем не смогла помочь, транспортировать в клинику было опасно. Спас ее сын-врач, который по совету своего руководителя привез специальные лекарства из аптечки космонавтов. Они вернули Троян к жизни. Она не сдалась, стала проректором Медицинской академии им. Сеченова.





Еще боялась Надежда Викторовна, что уйдет память о героях. Благодаря ее стараниям переименовали станцию «Измайловская» в «Партизанскую». Она провела опрос: кто из современных детей знает Зою Космодемьянскую, и в итоге приняла меры по увековечиванию памяти партизанки.





В 70-х годах вышел студенческий фильм под названием «Девять новелл о счастье». В нем берут интервью у Надежды Троян. «Не могу я ответить на этот вопрос, - улыбается красивая женщина. - О счастье трудно рассуждать. Человек в течение дня может быть несколько раз счастлив». «Легко вам живется?» - спрашивает голос за кадром. «Конечно, нелегко. И даже очень нелегко. Трудностей много. Не думаю, что без них было бы интересно. По-видимому, преодоление этих «нелегко» и составляет какую-то прелесть жизни».