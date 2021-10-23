+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Умер белорусский писатель Юрий Станкевич

Белорусский писатель Юрий Станкевич умер вчера в возрасте 71 года. Об этом сообщила в своем Facebook подруга его жены.

     

— Сёння, 22 кастрычніка 2021 года, памёр вядомы беларускі пісьменнік Юры Станкевіч. Муж маёй дарагой сяброўкі Алы Станкевіч. Цяжкая страта для блізкіх. Вечны адпачынак дай яму, Пане… — написала Александра Ракова.

Причина смерти не уточняется, пишет people.onliner.by.

Станкевич (настоящее имя — Георгий Харитонович) родился в Борисове, окончил факультет журналистики БГУ. Наиболее известные его произведения: «Любить ночь — право крыс» (2000), «Оплодотворение олуха» (2005), «Миллиард ударов» (2008), «Пиявка» (2010). Его работы переведены на несколько языков, издаются за рубежом. Кроме романов и сборников повестей, Станкевич написал десятки пьес и киносценариев.
Источник: Анастасия Данилович
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]