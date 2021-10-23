



— Сёння, 22 кастрычніка 2021 года, памёр вядомы беларускі пісьменнік Юры Станкевіч. Муж маёй дарагой сяброўкі Алы Станкевіч. Цяжкая страта для блізкіх. Вечны адпачынак дай яму, Пане… — написала Александра Ракова.





Причина смерти не уточняется, пишет people.onliner.by.





Станкевич (настоящее имя — Георгий Харитонович) родился в Борисове, окончил факультет журналистики БГУ. Наиболее известные его произведения: «Любить ночь — право крыс» (2000), «Оплодотворение олуха» (2005), «Миллиард ударов» (2008), «Пиявка» (2010). Его работы переведены на несколько языков, издаются за рубежом. Кроме романов и сборников повестей, Станкевич написал десятки пьес и киносценариев.