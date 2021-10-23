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Церемония вступления в должность митрополита Станевского прошла в Минске

Иосиф Станевский ранее жил и работал в Гродно, на должность архиепископа Минско-Могилевского он был назначен в сентябре.

Церемония вступления в должность митрополита Станевского прошла в Минске
Церемония вступления в должность архиепископа Минско-Могилевского Иосифа Станевского прошла в субботу Кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Минске.

На эту должность Иосиф Станевский был назначен решением Папы Римского 14 сентября нынешнего года.

Через неделю после вступления в должность должна пройти еще одна важная церемония – торжественный вход архиепископа Иосифа Станевского в исторический могилевский Собор Успения Девы Марии и святого Станислава, пишет Sputnik.by. Она запланирована 30 октября.

Напомним, что в начале текущего года Папа Римский принял прошение об отставке главы Католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича. Апостольским администратором был назначен епископ Казимир Великоселец.


Что известно об Иосифе Станевском


Иосиф Станевский родился 4 апреля 1969 года в деревне Заневичи Гродненской области.
17 июня 1995 года он был рукоположен в священники Гродненской епархии, в которой впоследствии выполнял служение в Волковыске.

В 1999 году получил лицензию канонического права в Католическом университете Люблина. Работал преподавателем, позднее – ректором Высшей духовной семинарии Гродно, судьей и помощником викария Межепархиального суда первой инстанции.

В ноябре 2013 года назначен вспомогательным епископом Гродненской епархии, ему также был присвоено звание титулярного советника Табаикары.
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