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Схватки с COVID 42-летняя женщина не выдержала, пишет АИФ. Об этом случае рассказал в соцсетях доктор Павел Бранд.

«Настя умерла вчера от коронавируса. Похороны на Востряковском в 12:00, — пишет автор сообщения знакомому доктору Бранда. — Лиза (дочь) пока в больнице, но из реанимации уже перевели. Олег (муж) и Тоня (вторая дочь) легко перенесли».





Со слов автора, москвичка сама заразила семью, начитавшись, что если заразиться от человека, болеющего в легкой форме, то перенести болезнь будет нетрудно.





«Повезла девочек к подруге, которая легко болела. В итоге Лиза сначала заболела и в реанимацию практически сразу попала. Потом Олег с Тоней и сама Настя. Она до последнего дома лежала, задыхалась уже, — публикует на своей странице в Инстаграме скриншот переписки Павел Бранд. — Отдышка сильная была. Отказывалась в больницу ехать. Олег её заставил, но было поздно уже. Не смогли спасти...».



