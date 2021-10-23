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Хотели легко переболеть. Женщина специально заразила семью коронавирусом

Москвичка намеренно заразила себя и свою семью коронавирусом, потому что прочитала, что если подхватить COVID-19 от легко болеющего человека, то и сам перенесёшь болезнь на ногах.

Фото из открытых источников

Схватки с COVID 42-летняя женщина не выдержала, пишет АИФ. Об этом случае рассказал в соцсетях доктор Павел Бранд. 
«Настя умерла вчера от коронавируса. Похороны на Востряковском в 12:00, — пишет автор сообщения знакомому доктору Бранда. — Лиза (дочь) пока в больнице, но из реанимации уже перевели. Олег (муж) и Тоня (вторая дочь) легко перенесли».

Со слов автора, москвичка сама заразила семью, начитавшись, что если заразиться от человека, болеющего в легкой форме, то перенести болезнь будет нетрудно.

«Повезла девочек к подруге, которая легко болела. В итоге Лиза сначала заболела и в реанимацию практически сразу попала. Потом Олег с Тоней и сама Настя. Она до последнего дома лежала, задыхалась уже, — публикует на своей странице в Инстаграме скриншот переписки Павел Бранд. — Отдышка сильная была. Отказывалась в больницу ехать. Олег её заставил, но было поздно уже. Не смогли спасти...».

Доктор просит всех фильтровать информацию, получаемую из Интернета. «И вакцинируйтесь уже наконец, кто ещё не успел!» — призывает невролог Павел Бранд.
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