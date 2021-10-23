«Главное не впадать в депрессию и не грустить. Я верю, что скоро все будет хорошо. А то, что нас не убивает, делает сильнее», — пишет глава лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.





Коллеги Алеся Беляцкого говорят, что письма от него — большая редкость, за сто дней ареста его близкие получили лишь пару писем и открыток.





Письмами и открытками от Беляцкого с DW смогла поделиться только его коллега Диана.





«На мои около полутора десятков писем я получила только два ответа. Первой пришла открытка со словами, что у него «все нормально». Вторым я получила письмо, где он подробно описал свой рацион, мы в «Весне» сделали потом по нему инфографику», — рассказывает правозащитница.





Такая же ситуация и у жены Беляцкого Натальи Пинчук. За три месяца она получила только несколько писем от мужа, при том, что он отправил ей около двадцати.





«Письма Алесь нумерует, что дает возможность отследить, все ли письма доходят. К сожалению, далеко не все. Что касается моих писем, то я с уверенностью могу сказать, что он получил только два», — говорит жена Беляцкого.





Из-за цензуры Алесь пишет в основном про быт и книги

В переписке с мужем Наталья Пинчук старается не упоминать о задержании или уголовном деле, чтобы письмо прошло тюремную цензуру.





«Темы касаются бытовых вопросов: в основном пишем о р� �ных, иногда о наших общих знакомых или как проходят дни и чем заняты. В письмах я стараюсь задавать ему вопросы, но ответы на них почти не получаю», — с сожалением говорит Наталья Пинчук.





В письмах коллеге Алесь рассказывает о своих буднях.





«Смотрю тут российские сериалы, которые идут по телевизору. Насмотрелся до конца жизни и еще продолжаю. Также с увлечением слежу за спортом и разными соревнованиями: футбол, кубок Лиги чемпионов, чемпионат мира по гребле, теннис.





Читаю немного, меньше, чем хотелось бы. Прочитал книги Кати Медведевой, Адама Глобуса, читаю стихи Максима Богдановича. Так что не скучаю, так и проходят мои дни», — написал Беляцкий Диане.





В «Володарке» мало что происходит, поэтому рассказывать Алесю Беляцкому особенно нечего. «Он продолжает читать белорусских современников, его очень расстроила смерть поэта Алеся Рязанова», — рассказывает Диана. В письмах Беляцкого, написанных в условиях цензуры, она пытается найти скрытый смысл: «Но как мне сказала жена Алеся, скрытый смысл тут один: если пишу, значит еще живой».





25 сентября у Алеся Беляцкого был день рождения, и насколько известно «Весне», многие белорусы отправили ему поздравления и письма солидарности. «Некоторые к нему все же попали, и он даже прислал слова благодарности. «Загляне сонца і ў наша рашэцістае акно, писал Алесь в открытках», — рассказывает Диана.





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В 2011 году якобы за сокрытие доходов в особо крупном размере и неуплату налогов Беляцкого осудили на 4,5 года колонии, из которых он отсидел три и в 2014 вышел по амнистии. За годы пребывания за решеткой Беляцкого не раз выдвигали на Нобелевскую премию мира, он стал лауреатом ряда премий в области прав человека и свободы.





В этом году месте с коллегами-весновцами Беляцкий был задержан 14 июля. Только недавно точно стало известно, что ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).











