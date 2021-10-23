







Проведя параллели с муравьями, авторы выдвинули гипотезу, что уменьшение мозга произошло параллельно с передачей ряда функций в область коллективного разума, пишет ru.oxu.az. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.





Хорошо известно, что человеческий мозг увеличивался в размерах в течение плейстоцена, а затем, в голоцене, неожиданно уменьшился. Точное время и причины этого обратного перехода до сих пор были неизвестны.





"Удивительный факт заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших плейстоценовых предков. Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов", - приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов статьи доктора Джереми Де Сильва (Jeremy DeSilva) из Дартмутского колледжа.





В процессе изучения размеров и структуры колоний различных видов муравьев, а также физиологии и использования энергии на уровне отдельных насекомых авторы обнаружили, что мозг муравьев в высокоорганизованных колониях меньше относительно размера тела, чем в низкоорганизованных сообществах.





Мозг - самый сложный и энергоемкий орган. Авторы считают, что в социальных группах муравьев, где существует четкое разделение обязанностей, а принятие решений передано на уровень коллективного разума, мозг насекомых уменьшился в размерах, чтобы стать более энергоэффективным.





Хотя сообщества муравьев и людей во многом отличаются, исследователи считают, что у них существуют общие социальные черты, такие как групповое принятие решений, разделение труда и совместное производство продуктов питания. Но эти особенности не всегда были свойственны человеку, а возникли примерно на рубеже плейстоцена и голоцена, когда наши предки перешли от родового к племенному социальному укладу. В это же время произошло и изменение размеров мозга.





Авторы считают, что успех исследования связан с тем, что в нем участвовали специалисты из разных областей.





"Биологический антрополог, поведенческий эколог и эволюционный нейробиолог начали делиться своими мыслями об эволюции мозга и обнаружили, что совместные исследования на людях и муравьях позволили найти ответ на вопрос. Мы предполагаем, что уменьшение мозга у современного человека произошло из-за растущей зависимости от коллективного разума, так как группа людей всегда умнее самого умного человека в группе", - говорит еще один автор статьи доктор Джеймс Траниелло (James Traniello) из Бостонского университета.





Ученые предполагают, что в будущем все большая экстернализация знаний, требующая все меньше энергии для хранения большого количества информации в индивидуальном порядке, возможно, приведет к дальнейшему уменьшению размеров мозга.