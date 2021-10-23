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— Схема проста. Заказчик в чате знакомиться с представительницей слабого пола, договаривается о перечне услуг, и по требованию второй стороны вносит предоплату, переводя деньги в оффшор. Необходимость задатка мошенник аргументирует тем, что это новый клиент, с которым никогда не работали, - рассказали в Отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.





На днях почти тысячи рублей подобным образом лишился 44-летний гродненец, пишет S13.ru. Это уже третье уголовное дело подобного характера за последние несколько недель только на территории Ленинского района Гродно.





— Уважаемые граждане, будьте бдительны и берегите свое не только материальное благосостояние, но и здоровье. Также необходимо помнить, что за оказание интимных услуг предусмотрена административная ответственность, - советуют в милиции.