Суд в Минске арестовал на 15 суток активиста, который вышел к зданию МИД с плакатом «Остановите нелегальную миграцию»
22 октября суд Ленинского района Минска назначил 35-летнему Виктору Янышу 15 суток ареста за «несанкционированный пикет» напротив здания Министерства иностранных дел с плакатом «Остановите нелегальную миграцию/Stop illegal migration», сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
Как уточняет центр, Яныша задержали 20 октября, когда он встал с плакатом напротив здания МИД. Милиция расценила его действия как «несанкционированное пикетирование с целью высказывания своего протеста по факту несогласия с миграционной политикой Беларуси».
В суде Яныш согласился, пишет Mediazona.by, что нарушил законодательство о массовых мероприятиях, но уточнил, что не связывал пикет с миграционной политикой страны. По его словам, он стал свидетелем того, как мигрант собирался незаконно пересечь границу, на что органы власти после жалобы Яныша никак не отреагировали. Это возмутило обвиняемого, и потому он решил выйти с пикетом к МИД.
10:54 23/10/2021
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