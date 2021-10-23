



Как уточняет центр, Яныша задержали 20 октября, когда он встал с плакатом напротив здания МИД. Милиция расценила его действия как «несанкционированное пикетирование с целью высказывания своего протеста по факту несогласия с миграционной политикой Беларуси».





В суде Яныш согласился, пишет Mediazona.by, что нарушил законодательство о массовых мероприятиях, но уточнил, что не связывал пикет с миграционной политикой страны. По его словам, он стал свидетелем того, как мигрант собирался незаконно пересечь границу, на что органы власти после жалобы Яныша никак не отреагировали. Это возмутило обвиняемого, и потому он решил выйти с пикетом к МИД.



