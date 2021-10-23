+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Польше возле границы с Беларусью нашли тело мигранта

Утром пограничный патруль в лесном комплексе под деревней Кустинцы в Подляском воеводстве обнаружил труп мужчины. Это район приграничной зоны, пишет Onet.


Деревня находится в Сокольском уезде и в закрытой зоне на польско-белорусской границе. Пограничники, пишет Nashaniva.com, которые в этом месте патрулировали район, сразу после обнаружения тела мужчины, сообщили полицейским.

— В настоящее время продолжаются процессуальные и опознавательные мероприятия, проводимые сотрудниками полиции под надзором прокурора, — сказал представитель полиции.

На данный момент полицейские не нашли у тела документов, поэтому трудно установить, кем был мужчина и как он оказался на этой лесистой местности.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]