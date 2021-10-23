



Деревня находится в Сокольском уезде и в закрытой зоне на польско-белорусской границе. Пограничники, пишет Nashaniva.com, которые в этом месте патрулировали район, сразу после обнаружения тела мужчины, сообщили полицейским.





— В настоящее время продолжаются процессуальные и опознавательные мероприятия, проводимые сотрудниками полиции под надзором прокурора, — сказал представитель полиции.





На данный момент полицейские не нашли у тела документов, поэтому трудно установить, кем был мужчина и как он оказался на этой лесистой местности.







