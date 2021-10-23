Школьников Беларуси не отправят на досрочные каникулы
Глава Минздрава Дмитрий Пиневич ранее объяснял, что большинство детей и подростков вместо занятий поедут к бабушкам и дедушкам, и в итоге будет только хуже.
Белорусских школьников не отправят на досрочные каникулы в связи с непростой эпидситуацией в стране, заявили Sputnik в Министерстве образования.
"Пока об этом речи не идет, все по плану", – пояснил источник в ведомстве.
Таким образом, осенние каникулы для учеников начнутся по расписанию. По словам главы белорусского Минздрава Дмитрия Пиневича, продлевать отдых ученикам не имеет смысла, поскольку большинство детей и подростков вместо занятий поедут к бабушкам и дедушкам и будут разносить инфекцию. Ранее он заявлял, что возвращение детей в школы после каникул – "спусковой крючок" для четвертой волны коронавируса.
В 2020 году власти продлевали на одну неделю весенние каникулы из-за сложной ситуации с COVID-19.
Каникулы
Осенние школьные каникулы у белорусских школьников начнутся 31 октября и продлятся восемь дней – до 7 ноября.
По последним данным, в Беларуси по-прежнему складывается неблагополучная эпидситуация с коронавирусом: медики в республике за минувшие сутки выявили 2082 новых случая заражения COVID-19, умерли – 16 человек.
Несмотря на это, учебный процесс в республике продолжается: учебные заведения на удаленную форму не переводят, а в школах, вузах и ссузах призывают соблюдать меры по предотвращению распространения коронавируса.
Ранее министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявил, что посещаемость школ в последнее время составляет примерно 87%, но это связано не только с COVID-19, но и сезонными простудными заболеваниями. Поэтому, по его мнению, нет необходимости переводить школьников на удаленную форму обучения.
Из послаблений для учащихся, которые были введены, - они при болезни могут пропустить пять дней занятий, не предоставляя медицинскую справку.
09:36 23/10/2021
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