



Охотник смертельно ранил медведя в Витебском районе при самообороне, сообщили в областной структуре Белорусского общества охотников и рыболовов.





Случай произошел во время загонной охоты несколько недель назад, пишет Sputnik.





"Краснокнижник" поднялся на задние лапы и кинулся на одного из охотников.

Мужчина успел выстрелить в грудь животного. Вскоре на место ЧП приехали милиционеры и инспекторы охраны животного и растительного мира. Следственный комитет начал проверку по факту гибели животного, занесенного в Красную книгу Беларуси.





Как отмечает председатель областного БООР Сергей Редненко, в Витебской области обитает от 400 до 600 медведей.





"Они особенно опасны весной, когда поднимаются из спячки – голодные и злые. Самцы агрессивны летом, в период брачных игр, самки – когда с ними молодняк", – цитирует его слова газета "Витьбичи".

Будут отстреливать?





На Витебщине, по словам специалиста, быстро растет численность медведей. В связи с этим охотники предлагают перевести их в разряд животных охотничьих видов.





"Не следует ужасаться, мол, всех перестреляют. На добычу каждого вида выделяют определенные квоты, строго регламентирующие, в какой период, на каких именно животных, в каком количестве можно охотиться", – говорит Редненко.





Он отмечает, что в соседних России, Литве и Латвии охота на медведя разрешена и не ударяет по численности этого зверя. В Беларуси вопрос пока остается открытым.

Как защитить себя от косолапого?





Также Редненко посоветовал деревенским жителям оградить территории своих домов громкими хлопушками и предметами, хранящими запах человека. О фактах обнаружения медведя нужно сообщать в ближайший орган власти – сельсовет или райисполком. Далее инспекция охраны совершает шумовые прогоны по следам животного.





А мы съездили в одну из деревень Борисовского района и посмотрели, как местные жители борются с косолапым хищником.