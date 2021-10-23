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БООР: на Витебщине резко увеличилось количество медведей

Охотники уже не первый год предлагают отстреливать краснокнижных животных в связи с их стремительно растущей популяцией.


Охотник смертельно ранил медведя в Витебском районе при самообороне, сообщили в областной структуре Белорусского общества охотников и рыболовов.

Случай произошел во время загонной охоты несколько недель назад, пишет Sputnik. 

"Краснокнижник" поднялся на задние лапы и кинулся на одного из охотников. 
Мужчина успел выстрелить в грудь животного. Вскоре на место ЧП приехали милиционеры и инспекторы охраны животного и растительного мира. Следственный комитет начал проверку по факту гибели животного, занесенного в Красную книгу Беларуси.

Как отмечает председатель областного БООР Сергей Редненко, в Витебской области обитает от 400 до 600 медведей.

"Они особенно опасны весной, когда поднимаются из спячки – голодные и злые. Самцы агрессивны летом, в период брачных игр, самки – когда с ними молодняк", – цитирует его слова газета "Витьбичи".

Будут отстреливать?


На Витебщине, по словам специалиста, быстро растет численность медведей. В связи с этим охотники предлагают перевести их в разряд животных охотничьих видов.

"Не следует ужасаться, мол, всех перестреляют. На добычу каждого вида выделяют определенные квоты, строго регламентирующие, в какой период, на каких именно животных, в каком количестве можно охотиться", – говорит Редненко.

Он отмечает, что в соседних России, Литве и Латвии охота на медведя разрешена и не ударяет по численности этого зверя. В Беларуси вопрос пока остается открытым.
Как защитить себя от косолапого?

Также Редненко посоветовал деревенским жителям оградить территории своих домов громкими хлопушками и предметами, хранящими запах человека. О фактах обнаружения медведя нужно сообщать в ближайший орган власти – сельсовет или райисполком. Далее инспекция охраны совершает шумовые прогоны по следам животного.

А мы съездили в одну из деревень Борисовского района и посмотрели, как местные жители борются с косолапым хищником.
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