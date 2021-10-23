+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кремль не получал сигналов о возможном ограничении въезда белорусов в Россию

Рекомендации об ограничении въезда в страну иностранцев, связанные с пандемией коронавируса, принимаются на уровне медиков.


Кремль не получал сигналов из оперативного штаба о возможном ограничении въезда в Россию в отношении граждан Беларуси из-за обострения ситуации с COVID, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Sputnik

"Сейчас таких сигналов из оперативного штаба правительства мы не получали", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Рекомендации об ограничении въезда в страну иностранцев, связанные с пандемией коронавируса, принимаются на уровне медиков, но пока их не было.
"В любом случае такие заключения выносят эксперты из оперативного штаба. В основу решений ложатся рекомендации экспертов, специалистов Роспотребнадзора, медиков, миграционных служб. До сих пор каких-то таких рекомендаций не было", - сказал Песков.

Что с коронавирусом в Беларуси

По данным Минздрава Беларуси, в республике продолжается рост заражений коронавирусом.

В связи с этим в Беларуси с 9 октября был ужесточен масочный режим. 12 октября главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай сообщила, что на уровне республиканских властей рассматривается вопрос о введении ответственности для белорусов, которые нарушают правила социального дистанцирования и не носят маски.

Тем не менее в пятницу, 22 октября, ведомство отменило обязательное ношение масок.

Каникулы в России

На текущей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за обострения эпидситуации в стране.

Как заявил Песков, российские власти пока не планируют дополнительных мер поддержки граждан из-за введения длинных нерабочих дней.

Он отметил, что "в настоящий момент действует целых ряд решений, которые в целом, наверное, не имеют отношения к режиму выходного дня".

"Это точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми и так далее", - перечислил Песков, обратив внимание на то, что "это целый ряд мер поддержки, которые действуют на постоянной основе".

"И не нужно об этом забывать", - призвал пресс-секретарь президента.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]