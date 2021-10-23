



Кремль не получал сигналов из оперативного штаба о возможном ограничении въезда в Россию в отношении граждан Беларуси из-за обострения ситуации с COVID, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Sputnik





"Сейчас таких сигналов из оперативного штаба правительства мы не получали", - ответил Песков на соответствующий вопрос.





Рекомендации об ограничении въезда в страну иностранцев, связанные с пандемией коронавируса, принимаются на уровне медиков, но пока их не было.

"В любом случае такие заключения выносят эксперты из оперативного штаба. В основу решений ложатся рекомендации экспертов, специалистов Роспотребнадзора, медиков, миграционных служб. До сих пор каких-то таких рекомендаций не было", - сказал Песков.





Что с коронавирусом в Беларуси

По данным Минздрава Беларуси, в республике продолжается рост заражений коронавирусом.





В связи с этим в Беларуси с 9 октября был ужесточен масочный режим. 12 октября главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай сообщила, что на уровне республиканских властей рассматривается вопрос о введении ответственности для белорусов, которые нарушают правила социального дистанцирования и не носят маски.





Тем не менее в пятницу, 22 октября, ведомство отменило обязательное ношение масок.





Каникулы в России

На текущей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за обострения эпидситуации в стране.





Как заявил Песков, российские власти пока не планируют дополнительных мер поддержки граждан из-за введения длинных нерабочих дней.





Он отметил, что "в настоящий момент действует целых ряд решений, которые в целом, наверное, не имеют отношения к режиму выходного дня".





"Это точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми и так далее", - перечислил Песков, обратив внимание на то, что "это целый ряд мер поддержки, которые действуют на постоянной основе".





"И не нужно об этом забывать", - призвал пресс-секретарь президента.