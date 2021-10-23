







«Нами проведены контрольно-аналитические мероприятия, которые говорят о том, что в подавляющем большинстве случаев информация не подтверждается. Это случаи, которые подаются так, что не было кислорода и погибли люди или люди в коридорах. Это не соответствует действительности. Ситуация напряженная, но те вопросы, которые есть на повестке дня, решаются в оперативном порядке», – цитирует Васильева БелТА.





Глава КГК рассказал, пишет Reform.by, что контрольно-аналитически мероприятия проходят по всей стране. «Это Минск, Могилев, Гомель. Сегодня мы смотрели в Витебске, вчера были в Пинске», – сказал он.





19 октября на совещании по эпидемиологической ситуации Александр Лукашенко призвал бороться с коронафейками из интернета. Сегодня он вернулся к этой теме и сказал, что 99,8% информации, которая появляется в интернете о критической ситуации с коронавирусом является фейком. «Ну это мерзавцы. У них святого ничего нет. Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, не хватает каких-то лекарств, лечения и прочего. На злобу я говорю, что 99,8% — вранье», – заявил он.