Иллюстрация: Xiaomi





С помощью браслета можно совершать бесконтактные платежи, привязав к нему свою карту Mastercard. Новый способ оплаты станет доступен 21 октября 2021 года для клиентов десяти белорусских банков.





Для настройки бесконтактной оплаты необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Wear или Mi Wear Lite и добавить поддерживаемую банковскую карту в соответствующей вкладке, пишет Belmir.by. Устройство позволяет привязать к нему несколько карт. Чтобы совершить платеж с помощью браслета, нужно перейти в меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу или другому устройству.





Первыми совершать бесконтактные платежи с помощью Mi Smart Band 6 NFC смогут клиенты десяти белорусских финучреждений: «Альфа-Банка», «Белагропромбанка», «Беларусбанка», «Белгазпромбанка», «Белинвестбанка», «БНБ-Банка», «Банка Дабрабыт», «БСБ Банка», « МТБанка» и «Приорбанка».





Для гарантии безопасности платежей применяется технология токенизации Mastercard: номер банковской карты заменяется специальным идентификатором – 16-значным токеном, в то время как настоящие данные карты и конфиденциальные данные надежно защищены. На случай утери браслета также предусмотрен ряд мер, которые не позволят третьим лицам воспользоваться устройством и хранящимися в его памяти данными о банковских картах владельца.





Mi Smart Band 6 NFC оснащен цветным AMOLED-экраном, водонепроницаемым корпусом, а также датчиками для измерений частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови. Благодаря встроенному микрофону обладателям новой модели стал доступен умный голосовой помощник Alexa.







