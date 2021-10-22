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Вышла книга воспоминаний о кардинале Свёнтке

В издательстве «Pro Christo» вышла книга воспоминаний о необычной личности первого в истории современной Беларуси кардинала — Казимира Свёнтка «Мяне заўсёды ратавала вера…»



Эта книга — воспоминания тех, кто хорошо знал кардинала, кто с ним работал, кто имел счастье с ним общаться и быть свидетелем его непоколебимой веры, его преданности Христу и Церкви, сообщает Nashaniva.com со ссылкой на catholic.by.

Вступление к изданию написал архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, который в 2007 году стал преемником кардинала на Минско-Могилевской кафедре. 

«Его имя, как живого мученика времен атеистических гонений на веру, первого Минско-Могилевского митрополита, Апостольского администратора Пинской епархии, а также первого и многолетнего председателя Конференции католических епископов в Беларуси, золотыми буквами вписано в современную историю возрождения Католической церкви в Беларуси. <…> Своим жертвенным служением в течение 20 лет кардинал Казимир Свёнтак оставил весомый след в истории Католической церкви в Беларуси.

Важнейшими вехами его служения следует считать восстановление минского архикафедрального собора Святого имени Пресвятой Девы Марии и деятельности Межепархиальной духовной семинарии имени святого Фомы Аквинского в Пинске, проведение Синода Минско-Могилевской архидиоцезии, Пинской и Витебской епархий, создание необходимых для деятельности Церкви структур, в том числе таких важных как издательство и СМИ, подготовку и издание литургической и катехетической литературы, организацию благотворительной деятельности и многого другого.

…В самых сложных ситуациях он доверял Божьему Провидению, а не «сильным» мира сего. По жизни его вела глубокая вера в Бога и опека Пресвятой Девы Марии»,— отмечает архиепископ Кондрусевич.

Презентация нового издания состоялась с участием архиепископа Кондрусевича 22 октября в кафедральном соборе Святого имени Пресвятой Девы Марии в Минске после богослужения по поводу годовщины восстановления главной святыни Минско-Могилевской архидиоцезии.
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