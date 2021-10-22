







"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Халины Хатчинсон - жены, матери и нашей уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия", - говорится в сообщении, которое Болдуин опубликовал в своем Twitter-аккаунте.





Актер также рассказал, пишет ru.oxu.az, что поддерживает связь с мужем погибшего оператора и предложил семье Халины свою поддержку.





"Мое сердце разбито", - добавил он.





Издание Santa Fe New Mexican опубликовало фото американского актера Алека Болдуина после смертельного инцидента на съемочной площадке в Нью-Мексико, в результате которого погибла оператор.





На фото, на которых актер запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе, можно увидеть, что он глубоко потрясен случившимся.





Также появились первые видеокадры с места происшествия.





Как сообщили ранее в офисе шерифа, Болдуин выстрелил в членов съемочной группы вестерна "Ржавчина" (Rust), погибла 42-летняя женщина-оператор Галина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу и на данный момент находится в критическом состоянии в больнице.





По данным СМИ, инцидент произошел при стрельбе из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми боеприпасами. В правоохранительных органах заявили, что в отношении актера пока не выдвинуто обвинений.







