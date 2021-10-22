Кандидат исторических наук Нина Скепьян считает, что пересказ истории пропагандистами может разделить белорусское общество на два лагеря и привести к печальным последствиям. Такое мнение она высказала в эфире «Еврорадио».





По ее мнению, пишет БГ, действия пропагандистов приводят к конфронтации общества, когда уже нет разделения на оттенки, а есть только черное и белое. Это видно по риторике государственных медиа и некоторых оппозиционных каналов. Они имеют острую эмоциональную окраску.





«В ближайшей перспективе это разделит людей на лагеря, потому что те, кто придерживается демократических ценностей и верят в историческую символику, будут возмущены, например, тем, что написано в новых учебниках по истории. Причем конфликты неизбежны как среди детей, так и среди учителей», — считает Скепьян.





Она считает, что тут может сыграть свою роль простой человеческий фактор, как надолго у людей хватит терпения оставаться сдержанными. То, что происходит в Беларуси, показывает, что напряжение в обществе очень сильное. И будет достаточно чего-то совсем небольшого, чтобы все вспыхнуло и взорвалось. Тем не менее, истории уже известны примеры репрессий в науке и жесткой пропаганды, которые не смогли скрыть реальные факты.





«В долгосрочной перспективе все встанет на свои места. Во времена Советского господства, когда тоже был диктат репрессий, когда история была, как наука, пропагандистская, советская историческая школа смогла сохранить выдающихся ученых. Белорусская историческая школа из-за того, что политической наукой заниматься было запрещено, продолжала заниматься историей Беларуси через экономическую историю», — объясняет ученая.





По ее мнению, здесь важно то, что, когда ты приходишь в науку и видишь первоисточники, при наличии критического подхода и умении анализировать, все становится на свои места. Несмотря на то, что сейчас многими искажения истории воспринимаются остро и неприемлемо, в будущем будут проведены качественные исследования.





Напомним, из белорусских учебников истории для 11 класса убрали имена первого руководителя страны Станислава Шушкевича и лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.











