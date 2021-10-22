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В отелях Египта сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса

В Египте отменили ограничения по максимальной загрузке отелей, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Фото: Делюкс Вояж


Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма страны, пишет Рolitring.com.

Министерством туризма Египта отменено ограничение по максимальной загрузке отелей страны: 100% заполняемость объектов размещения разрешена с 21 октября.

Напомним, что чартеры из Беларуси в Египет летают, в сентябре «Белавиа» запустила еще один чартерный рейс - самолеты с 18 сентября стали летать в Марса-Алам.
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