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Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма страны, пишет Рolitring.com.





Министерством туризма Египта отменено ограничение по максимальной загрузке отелей страны: 100% заполняемость объектов размещения разрешена с 21 октября.





Напомним, что чартеры из Беларуси в Египет летают, в сентябре «Белавиа» запустила еще один чартерный рейс - самолеты с 18 сентября стали летать в Марса-Алам.