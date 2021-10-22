В отелях Египта сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса
В Египте отменили ограничения по максимальной загрузке отелей, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Фото: Делюкс Вояж
Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма страны, пишет Рolitring.com.
Министерством туризма Египта отменено ограничение по максимальной загрузке отелей страны: 100% заполняемость объектов размещения разрешена с 21 октября.
Напомним, что чартеры из Беларуси в Египет летают, в сентябре «Белавиа» запустила еще один чартерный рейс - самолеты с 18 сентября стали летать в Марса-Алам.
19:02 22/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение