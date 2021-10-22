Музыканту Сергею Михалку грозит до 5 лет лишения свободы за избиение мужчины на своем концерте
Уголовное дело по статье "Хулиганство УК Украины заведено на фронтмена группы Brutto и лидера проекта "Ляпис 98" Сергея Михалка за инцидент на концерте в Полтаве, сообщает издание "Сегодня".
"Открыто и расследуется уголовное производство (дело) по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен (более $320) либо ограничение свободы до пяти лет", — рассказал пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.
Ранее в интернете появилось видео, пишет Смарипресс, где Михалок ругается с неким мужчиной, который во время его концерта поднялся на сцену. Музыкант схватил зрителя за одежду и ударил головой.
Напомним, Михалок белорусский музыкант, имеющий звание народного артиста Украины.
18:33 22/10/2021
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