



"Открыто и расследуется уголовное производство (дело) по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен (более $320) либо ограничение свободы до пяти лет", — рассказал пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.





Ранее в интернете появилось видео, пишет Смарипресс, где Михалок ругается с неким мужчиной, который во время его концерта поднялся на сцену. Музыкант схватил зрителя за одежду и ударил головой.





Напомним, Михалок белорусский музыкант, имеющий звание народного артиста Украины.