В Конго в течении двух месяцев умерли 165 детей от неизвестной болезни
По меньшей мере 165 детей умерли за последние два месяца в районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго (ДРК) от неизвестной болезни.
По информации, заболевание, которое впервые проявилась в конце августа этого года, поражает детей в возрасте до пяти лет, пишет ru.oxu.az. По словам главы общин деревень Лозо-Мунене и Кинзамба Алена Нзамбы, за сутки там умирает по четыре ребенка.
"Течение болезни напоминает малярию, однако сопровождается анемией", - заявил врач Жан-Пьер Басаке.
В район направлена группа специалистов Минздрава страны с целью попытаться определить источник заражения и разработать меры защиты от болезни.
18:06 22/10/2021
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