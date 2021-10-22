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В Конго в течении двух месяцев умерли 165 детей от неизвестной болезни

По меньшей мере 165 детей умерли за последние два месяца в районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго (ДРК) от неизвестной болезни.



По информации, заболевание, которое впервые проявилась в конце августа этого года, поражает детей в возрасте до пяти лет, пишет ru.oxu.az. По словам главы общин деревень Лозо-Мунене и Кинзамба Алена Нзамбы, за сутки там умирает по четыре ребенка.

"Течение болезни напоминает малярию, однако сопровождается анемией", - заявил врач Жан-Пьер Басаке.

В район направлена группа специалистов Минздрава страны с целью попытаться определить источник заражения и разработать меры защиты от болезни.
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