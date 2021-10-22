+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Имейте ввиду: отныне контакт с больным COVID-19 - показание для прививки

Это следует из нового постановления Минздрава.

Такая информация появилась в постановлении Минздрава, которое официально опубликовано и вступает в силу с 23 октября.

Документ дополняет перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацией от COVID-19. Вакцины из такого списка ставят в следующих случаях:

нахождение в контакте с пациентом, страдающим инфекционным заболеванием (с подозрением на инфекционное заболевание);

профессиональный риск;

неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка в Беларуси или ее отдельных районах, в других странах;

риск заражения других людей при заносе инфекции из-за рубежа;

заболевание (состояние), при котором возможны осложнения из-за данной инфекции или летальный исход.
 
Ранее, если пациент все же отказывался от прививки, врач должен был устно рассказать о возможных последствиях. По новым правилам, нужно еще оформить письменный отказ, подписанный пациентом и доктором.
Источник: blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]