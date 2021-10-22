Такая информация появилась в постановлении Минздрава, которое официально опубликовано и вступает в силу с 23 октября.





Документ дополняет перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацией от COVID-19. Вакцины из такого списка ставят в следующих случаях:





нахождение в контакте с пациентом, страдающим инфекционным заболеванием (с подозрением на инфекционное заболевание);





профессиональный риск;





неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка в Беларуси или ее отдельных районах, в других странах;





риск заражения других людей при заносе инфекции из-за рубежа;





заболевание (состояние), при котором возможны осложнения из-за данной инфекции или летальный исход.

Ранее, если пациент все же отказывался от прививки, врач должен был устно рассказать о возможных последствиях. По новым правилам, нужно еще оформить письменный отказ, подписанный пациентом и доктором.