Имейте ввиду: отныне контакт с больным COVID-19 - показание для прививки
Это следует из нового постановления Минздрава.
Такая информация появилась в постановлении Минздрава, которое официально опубликовано и вступает в силу с 23 октября.
Документ дополняет перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацией от COVID-19. Вакцины из такого списка ставят в следующих случаях:
нахождение в контакте с пациентом, страдающим инфекционным заболеванием (с подозрением на инфекционное заболевание);
профессиональный риск;
неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка в Беларуси или ее отдельных районах, в других странах;
риск заражения других людей при заносе инфекции из-за рубежа;
заболевание (состояние), при котором возможны осложнения из-за данной инфекции или летальный исход.
Ранее, если пациент все же отказывался от прививки, врач должен был устно рассказать о возможных последствиях. По новым правилам, нужно еще оформить письменный отказ, подписанный пациентом и доктором.
Источник: blizko.by
17:29 22/10/2021
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