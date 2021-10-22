



Сейчас этот пост удалили и выпустили новый комментарий, в котором носить маски все же рекомендуют, сообщает The Village Беларусь.





Удаленный пост Минздрава сохранился в телеграм-каналах госСМИ. В нем прямо говорилось об отмене обязательного масочного режима:









Некоторое время спустя Минздрав отредактировал свой первоначальный пост, он уже звучал так:





«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов и организаций, за исключением воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен».





То есть якобы обязательный масочный режим остается в метро, самолетах и на поездах.





В новом комментарии Минздрав уже не пишет про отмену масочного режима вообще, а делает акцент на отмене административной ответственности за отсутствие маски, а сами маски рекомендует носить:









Более того, от имени Минздрава беларусам стали приходить СМС с приглашением на вакцинацию и рекомендацией носить маску.

















Напомним, сегодня утром в Беларуси резко отменили все важные «антиковидные» ограничения, которые вводили в последнее время. Это вызвало волну возмущения в соцсетях, как у медиков, так и у обычных беларусов.