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Мая твоя не понимать: Минздрав удалил пост про отмену масочного режима и опубликовал новое решение

Сегодня утром Минздрав Беларуси опубликовал в своем телеграм-канале комментарий к постановлению № 111 от 20 октября 2021 г.

Мая твоя не понимать: Минздрав удалил пост про отмену масочного режима и опубликовал новое решение

Сейчас этот пост удалили и выпустили новый комментарий, в котором носить маски все же рекомендуют, сообщает The Village Беларусь.

Удаленный пост Минздрава сохранился в телеграм-каналах госСМИ. В нем прямо говорилось об отмене обязательного масочного режима:


Некоторое время спустя Минздрав отредактировал свой первоначальный пост, он уже звучал так: 

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов и организаций, за исключением воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен». 

То есть якобы обязательный масочный режим остается в метро, самолетах и на поездах.

В новом комментарии Минздрав уже не пишет про отмену масочного режима вообще, а делает акцент на отмене административной ответственности за отсутствие маски, а сами маски рекомендует носить:


Более того, от имени Минздрава беларусам стали приходить СМС с приглашением на вакцинацию и рекомендацией носить маску.



источник: Наша нива

Напомним, сегодня утром в Беларуси резко отменили все важные «антиковидные» ограничения, которые вводили в последнее время. Это вызвало волну возмущения в соцсетях, как у медиков, так и у обычных беларусов.
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