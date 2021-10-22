В России ураганный ветер повредил стену Кремля
В пятницу, 22 октября, в Москве (Россия) сильный ураганный ветер сорвал строительные леса, находящиеся на территории Кремля.
Со слов очевидцев, также упал один зубец стены.
К тому же в результате ураганного ветра повреждены десятки легковых машин. Информация о нанесенном ущербе пока точно неизвестна.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в Москве и области объявили штормовое предупреждение. Метеорологи сообщили, что скорость ветра в российской столице будет 15-20 метров в секунду.
Кстати, такой же силы ветер бушует второй день и в Беларуси.
Источник: obozrevatel.com
15:23 22/10/2021
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