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В России ураганный ветер повредил стену Кремля

В пятницу, 22 октября, в Москве (Россия) сильный ураганный ветер сорвал строительные леса, находящиеся на территории Кремля.

Со слов очевидцев, также упал один зубец стены.


К тому же в результате ураганного ветра повреждены десятки легковых машин. Информация о нанесенном ущербе пока точно неизвестна.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в Москве и области объявили штормовое предупреждение. Метеорологи сообщили, что скорость ветра в российской столице будет 15-20 метров в секунду. 

Кстати, такой же силы ветер бушует второй день и в Беларуси.
Источник: obozrevatel.com
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