



Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в Москве и области объявили штормовое предупреждение. Метеорологи сообщили, что скорость ветра в российской столице будет 15-20 метров в секунду.





Кстати, такой же силы ветер бушует второй день и в Беларуси.













К тому же в результате ураганного ветра повреждены десятки легковых машин. Информация о нанесенном ущербе пока точно неизвестна.