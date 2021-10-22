Коронавирус — теперь часть наших повседневных разговоров. Но существуют и другие очень заразные и опасные заболевания, которые больше не попадают в репортажи новостей и заголовки газет, потому что вакцины фактически устранили их из нашей жизни.





Столбняк

Столбняк — очень болезненная бактериальная инфекция, вызывающая судороги, тризм и ригидность мышц. Люди заболевают столбняком, когда споры попадают в их кровоток после пореза или царапины, и примерно один из 10 человек, заразившихся этим заболеванием, умирает. Когда-то родители беспокоились о столбняке каждый раз, когда их дети травмировались, играя на улице, но благодаря вакцинам это беспокойство практически ушло в прошлое.





Коклюш

Коклюш очень заразен и распространяется, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Эта инфекция может быстро распространяться в семьях, детских садах и школах.





Несмотря на то, что вакцина эффективна, если ее принимать в полном объеме, люди, которые были вакцинированы против коклюша, могут заболеть этим заболеванием, особенно если они не получали ревакцинацию в течение последних 10 лет. Это может привести к пневмонии, повреждению головного мозга, а иногда и к смерти.





Коклюш особенно опасен для младенцев, которые еще слишком малы для вакцинации. Дети старшего возраста и взрослые, не прошедшие вакцинацию против коклюша, подвержены риску заражения и часто становятся источником опасной для жизни инфекции у детей.





Гепатит В

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире гепатитом В инфицировано не менее 257 миллионов человек, из которых лишь 10 процентов знают о своей инфекции.





Гепатит B передается через инфицированные физиологические жидкости и в тех регионах, где он очень распространен, часто передается от матери к ребенку во время родов. У каждого девятого из этих детей развивается хроническая инфекция, которая может привести к циррозу печени, раку и смерти.





Вот почему все беременные женщины должны пройти тестирование на вирус, и все дети должны получить свою первую вакцину против гепатита B вскоре после рождения. Гепатит B — первая вакцина для ребенка, которая действительно спасает жизнь.





Полиомиелит

Полиомиелит не только убивает, но и калечит. Вирус передается от человека к человеку и может поражать головной и спинной мозг инфицированного человека, вызывая паралич.





Хотя с момента внедрения вакцины количество случаев полиомиелита во всем мире сократилось на 99 процентов, полиомиелит по-прежнему представляет угрозу в некоторых странах. Обеспечение вакцинации младенцев и детей — лучший способ защитить детей и предотвратить возвращение полиомиелита в нашу жизнь.





Корь

В то время как наши бабушки и дедушки могут помнить, что их родители устраивали «корьевые» вечеринки, чтобы гарантировать, что все дети в округе заболели этой болезнью в молодом возрасте и, в свою очередь, приобрели иммунитет, корь — это смертельная болезнь, которая убивает.





Фактически, смертность от кори во всем мире выросла на 50 процентов с 2016 по 2019 год, унеся более 207 500 жизней только в 2019 году.





Корь очень распространена в регионах мира, где вакцины труднодоступны, и один путешественник может вызвать вспышку, которая быстро распространится среди невакцинированных или недостаточно вакцинированных сообществ.





Корь настолько заразна, что может передаваться через два часа после того, как заразившийся человек покинул комнату.





Свинка (эпидемический паротит)

Свинка — это вирусная инфекция, которая поражает слюнные железы и хорошо известна тем, что вызывает у своих жертв огромные опухшие щеки и опухшие челюсти. В прошлом паротит был очень распространен среди детей, но, к счастью, из-за иммунизации он стал редкостью.





Для большинства тех, кому не повезло заразиться паротитом, болезнь пройдет без осложнений, но у мальчиков, инфицированных в период полового созревания, паротит может вызвать бесплодие.





Он также может вызывать воспаление головного мозга (энцефалит), оболочек головного и спинного мозга (менингит), яичек (орхит), яичников (оофорит), груди (мастит), а также выкидыш и потерю слуха.





Краснуха

Краснуха передается при кашле и чихании и известна своей характерной красной сыпью, которая появляется примерно через две недели после заражения и сохраняется в течение трех дней. Хотя примерно у половины людей симптомы заражения легкие, а некоторые даже не подозревают, что они больны, краснуха невероятно опасна для нерожденных детей и их мам.





Она может привести к выкидышу или к рождению ребенка с врожденными дефектами, включая слепоту, глухоту, пороки сердца, умственную отсталость, нарушение роста и воспаление различных органов, таких как мозг, печень или легкие.





Благодаря вакцинированию, сегодня угроза этой инфекции устранена, но устранение не означает искоренение. Вспышки краснухи периодически возникают, и она может распространяться среди непривитых сообществ. Поэтому так важно продолжать вакцинацию детей.





Дифтерия

Большинство из нас думает о дифтерии как о древней болезни, которая давно исчезла. Хотя это верно во многих странах, в некоторых регионах порой возникают вспышки, в результате которых гибнут люди.





Это заболевание приводит к образованию толстого слоя слизистой в задней части носа и горла, что затрудняет дыхание или глотание, и может привести к смерти пациента от удушья, если его невозможно подключить к аппарату жизнеобеспечения.